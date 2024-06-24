Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 17:51
Updated Сегодня, 17:51
Как сообщили в пресс-службе компании, за десять лет на социальную поддержку, благотворительность и пожертвования перечислили более 400 миллионов рублей. При этом только за последние три года на данные статьи выделили 250 миллионов рублей. Об этом информирует Lenta.
Компания активно занимается поддержкой молодых семей, развитием спорта, содействует реализации образовательных и медицинских программ. За последние несколько лет на улучшение жилищных условий молодых и малообеспеченных семей в компании направили более 100 миллионов рублей, на развитие профессионального и детского спорта — более 120 миллионов, на поддержание и восстановление церквей — почти 40 миллионов рублей, на образовательные и медицинские программы — около 25 миллионов рублей. На поддержку ветеранских и общественно-патриотических организаций машиностроительным холдингом было выделено более 65 миллионов рублей пожертвований.
По словам декана факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве России Александра Шатилова, «Группа ГМС» не только представляет собой одного из ведущих национальных игроков в сфере машиностроения, но и ведет активную социальную политику и благотворительную деятельность.
Общая сумма налогов в бюджеты всех уровней, которые были выплачены предприятиями самой «Группы ГМС» за 10 лет (с 2014 года по настоящее время), достигла 78 миллиардов рублей.
Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что создание «Группой ГМС» нового направления бизнеса «Технологии переработки нефти и газа» можно считать примером социальной ответственности нового типа. Компания осуществляет сервисное обслуживание насосов, компрессоров и турбин зарубежного производства, а действия российских машиностроителей из «Группы ГМС», на фоне санкций взявших на себя вопрос сервиса, содействуют предотвращению сбоев в работе крупнейших предприятий и целых отраслей, от которых в значительной степени зависит наполнение бюджета страны и выполнение социальных обязательств государства, добавил Мухин.
У «Группы ГМС» имеются предприятия в разных регионах России, но из зарубежных активов ей пришлось выйти по причине санкционных ограничений Украины и США. Компания успела провести локализацию на своих российских мощностях значительной части продукции, ранее производимой за рубежом. Производственные активы сейчас находятся полностью в Российской Федерации и Республике Беларусь.