«Группа ГМС» направила более 400 миллионов рублей на программы социальной поддержки

Компания активно занимается поддержкой молодых семей, развитием спорта, содействует реализации образовательных и медицинских программ. За последние несколько лет на улучшение жилищных условий молодых и малообеспеченных семей в компании направили более 100 миллионов рублей, на развитие профессионального и детского спорта — более 120 миллионов, на поддержание и восстановление церквей — почти 40 миллионов рублей, на образовательные и медицинские программы — около 25 миллионов рублей. На поддержку ветеранских и общественно-патриотических организаций машиностроительным холдингом было выделено более 65 миллионов рублей пожертвований.