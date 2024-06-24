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Posted Сегодня, 08:36

Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

SMM-менеджер и тестомейкер: где подработать подростку в Ростове летом

Как и куда устроить на работу подростка в 2024 году в Ростове

24 июня 2024, 08:36
Фото: Изображение Midjourney
SMM-менеджер и тестомейкер: где подработать подростку в Ростове летом

Подросток в Ростове может зарабатывать до 40 тысяч рублей в месяц

Подработку на летних каникулах ищут не только студенты, но и старшеклассники, рассказали корреспонденту RostovGazeta аналитики «Авито Работа».

Чаще всего подростков приглашают на позиции промоутеров, расклейщиков объявлений, курьеров, сезонных продавцов, работников сетей быстрого питания, операторов аттракционов и администраторов. На таких массовых линейных должностях можно пройти обучение за несколько часов и практически сразу приступить к работе. Большой плюс такой работы — частые выплаты.

«Компании нередко перечисляют таким сотрудникам зарплату каждый день или раз в неделю, так что подростки могут быстро получить свои собственные деньги. При этом родителям стоит подключаться к поиску подработки для детей, читать отзывы на компанию и на саму должность, чтобы узнать, подходит ли она для несовершеннолетних», — отмечает региональный представитель «Авито Работы» в ЮФО Дмитрий Телегин.

Аквагримёр

Школьникам в возрасте от 14 лет предлагают подработку аквагримером на летних каникулах. Работа аквагримёра заключается в нанесение на тело человека рисунков гипоаллергенной краской. Юному сотруднику предстоит выезжать на детские праздники и или проводить мастер-классы по созданию слаймов и бомбочек для ванн. За один рабочий день аквагримёр может заработать до двух тысяч рублей.

За один рабочий день аквагримёр может заработать до двух тысяч рублей.За один рабочий день аквагримёр может заработать до двух тысяч рублей.
За один рабочий день аквагримёр может заработать до двух тысяч рублей.
Фото: Pxhere

Аниматор

В выходные дни можно подработать аниматором для детей. Таких сотрудников на лето активно набирают рестораны, торговые центры и другие учреждения досуга. За смену там в среднем платят 1200 рублей. Кандидата готовы обучить, предоставить сценарии для игр и материалы для мастер-классов.

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Помощник фотографа

Подростков от 16 лет могут взять на работу помощником фотографа. Задача сотрудника — ездить на фотосессии в детские сады, расставлять и менять реквизит во время съёмок, помогать детям позировать. В зависимости от занятости помощник фотографа может рассчитывать на заработки от 40 тысяч рублей в месяц.

Помощник фотографа может рассчитывать на заработки от 40 тысяч рублей в месяц.Помощник фотографа может рассчитывать на заработки от 40 тысяч рублей в месяц.
Помощник фотографа может рассчитывать на заработки от 40 тысяч рублей в месяц.
Фото: Pxhere

SMM-менеджер

В ряде вакансий SMM-менеджера в Ростове указано, что на эту позицию может претендовать соискатель от 14 лет при условии, что у него уже есть опыт работы с маркетинговыми проектами в соцсетях. Кандидат обязательно должен представить портфолио. Занятость в рамках работы может занять всего лишь по 2-3 часа в день. Оплата же составит около 15 тысяч рублей в месяц.

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Ручница в швейном цехе

Швейные производства в Ростове-на-Дону готовы взять к себе подростка старше 16 лет без опыта. Ему доверят несложные обязанности: обрезать нитки на изделиях, раскладывать детали для сшивания. Заработать на таком предприятии за смену можно от одной тысячи рублей без учета еженедельных премий.

Ручница в швейном цехеРучница в швейном цехе
Ручница в швейном цехе
Фото: Pxhere

Тестомейкер

Подработку от четырех часов в день подросток может найти в пиццериях. Там часто нужны тестомейкеры. Они занимаются замешиванием теста, поддержанием порядка на кухне и приёмом продуктов от поставщиков. Если юный соискатель готов работать по графику «полный день», в месяц ему готовы платить от 55 тысяч рублей.

Расклейщик

Расклейщик объявлений в Ростове может работать в районе рядом с домом по свободному графику, но не менее двух часов в день. На эту позицию принимают соискателей старше 14 лет. Оплата, как правило, сдельная — от 500 рублей в зависимости от количества расклеенных листовок.

Ранее стало известно, кому проще всех найти работу в Ростовской области.

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