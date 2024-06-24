Как и куда устроить на работу подростка в 2024 году в Ростове

В ряде вакансий SMM-менеджера в Ростове указано, что на эту позицию может претендовать соискатель от 14 лет при условии, что у него уже есть опыт работы с маркетинговыми проектами в соцсетях. Кандидат обязательно должен представить портфолио. Занятость в рамках работы может занять всего лишь по 2-3 часа в день. Оплата же составит около 15 тысяч рублей в месяц.

