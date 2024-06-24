Как и куда устроить на работу подростка в 2024 году в Ростове

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Чаще всего подростков приглашают на позиции промоутеров, расклейщиков объявлений, курьеров, сезонных продавцов, работников сетей быстрого питания, операторов аттракционов и администраторов. На таких массовых линейных должностях можно пройти обучение за несколько часов и практически сразу приступить к работе. Большой плюс такой работы — частые выплаты.
«Компании нередко перечисляют таким сотрудникам зарплату каждый день или раз в неделю, так что подростки могут быстро получить свои собственные деньги. При этом родителям стоит подключаться к поиску подработки для детей, читать отзывы на компанию и на саму должность, чтобы узнать, подходит ли она для несовершеннолетних», — отмечает региональный представитель «Авито Работы» в ЮФО Дмитрий Телегин.
Школьникам в возрасте от 14 лет предлагают подработку аквагримером на летних каникулах. Работа аквагримёра заключается в нанесение на тело человека рисунков гипоаллергенной краской. Юному сотруднику предстоит выезжать на детские праздники и или проводить мастер-классы по созданию слаймов и бомбочек для ванн. За один рабочий день аквагримёр может заработать до двух тысяч рублей.
В выходные дни можно подработать аниматором для детей. Таких сотрудников на лето активно набирают рестораны, торговые центры и другие учреждения досуга. За смену там в среднем платят 1200 рублей. Кандидата готовы обучить, предоставить сценарии для игр и материалы для мастер-классов.
Подростков от 16 лет могут взять на работу помощником фотографа. Задача сотрудника — ездить на фотосессии в детские сады, расставлять и менять реквизит во время съёмок, помогать детям позировать. В зависимости от занятости помощник фотографа может рассчитывать на заработки от 40 тысяч рублей в месяц.
В ряде вакансий SMM-менеджера в Ростове указано, что на эту позицию может претендовать соискатель от 14 лет при условии, что у него уже есть опыт работы с маркетинговыми проектами в соцсетях. Кандидат обязательно должен представить портфолио. Занятость в рамках работы может занять всего лишь по 2-3 часа в день. Оплата же составит около 15 тысяч рублей в месяц.
Швейные производства в Ростове-на-Дону готовы взять к себе подростка старше 16 лет без опыта. Ему доверят несложные обязанности: обрезать нитки на изделиях, раскладывать детали для сшивания. Заработать на таком предприятии за смену можно от одной тысячи рублей без учета еженедельных премий.
Подработку от четырех часов в день подросток может найти в пиццериях. Там часто нужны тестомейкеры. Они занимаются замешиванием теста, поддержанием порядка на кухне и приёмом продуктов от поставщиков. Если юный соискатель готов работать по графику «полный день», в месяц ему готовы платить от 55 тысяч рублей.
Расклейщик объявлений в Ростове может работать в районе рядом с домом по свободному графику, но не менее двух часов в день. На эту позицию принимают соискателей старше 14 лет. Оплата, как правило, сдельная — от 500 рублей в зависимости от количества расклеенных листовок.
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