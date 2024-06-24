Метеоритный поток Боотиды будет видно в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Жители Ростовской области смогут своими глазами увидеть звездопад Боотиды. Ежегодно он начинается в конце июня — начале июля. В этом году за ним можно наблюдать с 22 июня и до 2 июля. В это время Земля пройдет сквозь орбиту кометы Понса-Виннеке.
Отметим, что последний всплеск активности звездопада был отмечен в 1998 году. Поэтому сейчас нельзя упустить возможность увидеть метеоритный поток. Лучше всего смотреть на него в промежутке между закатом Солнца и восходом Луны.
Ранее ростовчане увидели в небе летящий на огромной скорости огненный объект, который удивил и напугал местных жителей.