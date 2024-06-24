Метеоритный поток Боотиды будет видно в Ростовской области

Жители Ростовской области смогут своими глазами увидеть звездопад Боотиды. Ежегодно он начинается в конце июня — начале июля. В этом году за ним можно наблюдать с 22 июня и до 2 июля. В это время Земля пройдет сквозь орбиту кометы Понса-Виннеке.