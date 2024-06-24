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Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Жители Ростовской области смогут увидеть метеоритный поток Боотиды

Метеоритный поток Боотиды будет видно в Ростовской области

24 июня 2024, 07:33
Фото: pxhere.com
Жители Ростовской области смогут увидеть метеоритный поток Боотиды
В Ростовской области можно увидеть июньский звездопад Боотиды. Пик метеоритного потока придется на 27 июня, сообщает Москва FM.

Жители Ростовской области смогут своими глазами увидеть звездопад Боотиды. Ежегодно он начинается в конце июня — начале июля. В этом году за ним можно наблюдать с 22 июня и до 2 июля. В это время Земля пройдет сквозь орбиту кометы Понса-Виннеке.

Отметим, что последний всплеск активности звездопада был отмечен в 1998 году. Поэтому сейчас нельзя упустить возможность увидеть метеоритный поток. Лучше всего смотреть на него в промежутке между закатом Солнца и восходом Луны.

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Ранее ростовчане увидели в небе летящий на огромной скорости огненный объект, который удивил и напугал местных жителей.

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