Мошенники в Ростовской области стали массово «торговать» местами в вузах

Бывшие школьники уже сдали ЕГЭ и пришло время поступать в вузы. Однако абитуриентам и их родителям нужно быть крайне аккуратными при подаче документов, так как можно нарваться на аферистов. В Сети появилось новая схема мошенничества. Злоумышленники создают сайты и соцсети, в которых продают бюджетные места в учебное заведение.