Мошенники в Ростовской области стали массово «торговать» местами в вузах

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Бывшие школьники уже сдали ЕГЭ и пришло время поступать в вузы. Однако абитуриентам и их родителям нужно быть крайне аккуратными при подаче документов, так как можно нарваться на аферистов. В Сети появилось новая схема мошенничества. Злоумышленники создают сайты и соцсети, в которых продают бюджетные места в учебное заведение.
Аферисты очень убедительны. Они дают гарантии своим услугам и обещают место в престижном вузе. За вакантное место просят около 20 тысяч рублей. Если совершить покупку, то мошенники могут получить персональные данные человека и украсть гораздо больше средств, чем просили изначально. Помимо этого, могут быть и другие проблемы.
Ранее стало известно, как обманывают жительниц Ростовской области на сайтах знакомств. Женщины нередко становятся жертвами аферистов из других стран.