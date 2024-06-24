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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

В Ростовской области мошенники начали наживаться на абитуриентах

Мошенники в Ростовской области стали массово «торговать» местами в вузах

24 июня 2024, 12:29
Фото: Pxhere
В Ростовской области мошенники начали наживаться на абитуриентах
По всей России, в том числе и в Ростовской области, начинается пора поступления в университеты и институты. В связи с этим мошенники разработали новую схему обмана, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием технологий МВД России.

Бывшие школьники уже сдали ЕГЭ и пришло время поступать в вузы. Однако абитуриентам и их родителям нужно быть крайне аккуратными при подаче документов, так как можно нарваться на аферистов. В Сети появилось новая схема мошенничества. Злоумышленники создают сайты и соцсети, в которых продают бюджетные места в учебное заведение.

Аферисты очень убедительны. Они дают гарантии своим услугам и обещают место в престижном вузе. За вакантное место просят около 20 тысяч рублей. Если совершить покупку, то мошенники могут получить персональные данные человека и украсть гораздо больше средств, чем просили изначально. Помимо этого, могут быть и другие проблемы.

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Ранее стало известно, как обманывают жительниц Ростовской области на сайтах знакомств. Женщины нередко становятся жертвами аферистов из других стран.

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