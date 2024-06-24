Над Ростовской областью ночью сбили четыре беспилотника

Около 01.50 губернатор Ростовской области сделал заявление, сообщив о воздушной атаке на регион. По его данным, к тому времени военные перехватили два беспилотника, а один смогли сбить. Обломки летательных аппаратов попали территорию предприятия. По предварительным данным, никто не пострадал.