Над Ростовской областью ночью сбили четыре беспилотника

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Около 01.50 губернатор Ростовской области сделал заявление, сообщив о воздушной атаке на регион. По его данным, к тому времени военные перехватили два беспилотника, а один смогли сбить. Обломки летательных аппаратов попали территорию предприятия. По предварительным данным, никто не пострадал.
Губернатор отмечает, что последствия атаки еще уточняются оперативными службами.
На утро Минобороны РФ отчиталось об уничтожении четырех беспилотников самолетного типа над регионом. Что именно было целью атаки, не сообщается.
До этого спасатели потушили сильный пожар, который начался после атаки ВСУ по нефтебазе в Азове. Тушением возгорания занимались более 200 спасателей. Огонь охватил территорию более шести тысяч квадратных метров.