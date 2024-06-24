Названы районы Ростова, где чаще всего покупают квартиры

Первое место по популярности для покупки жилья в Ростове занял Советский район. Здесь в прошлом месяце продали 330 квартир. При этом 120 из них — студии. Второе место занял Пролетарский район, где раскупили в мае 281 квартиру. Замыкает тройку лидеров Кировский район. В самом центре города в прошлом месяце купили 260 квартир.