Названы районы Ростова, где чаще всего покупают квартиры

Posted Сегодня, 18:07
Published Сегодня, 18:07
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
Первое место по популярности для покупки жилья в Ростове занял Советский район. Здесь в прошлом месяце продали 330 квартир. При этом 120 из них — студии. Второе место занял Пролетарский район, где раскупили в мае 281 квартиру. Замыкает тройку лидеров Кировский район. В самом центре города в прошлом месяце купили 260 квартир.
Менее популярными оказались Первомайский (232 квартиры), Октябрьский (202 квартиры), Ворошиловский (89 квартир) и Ленинский (34 квартиры) районы. Самым невостребованным для покупателей районом оказался Железнодорожный. Там в мае купили лишь 16 квартир.
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