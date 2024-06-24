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Posted Сегодня, 18:07

Published Сегодня, 18:07

Modified Сегодня, 18:09

Updated Сегодня, 18:09

Названы районы Ростова, где чаще всего покупают квартиры

Названы районы Ростова, где чаще всего покупают квартиры

24 июня 2024, 18:07
Фото: rostovgazeta.ru
Названы районы Ростова, где чаще всего покупают квартиры

Аналитики назвали самые популярные районы Ростова для покупки квартиры

Советский район — самый популярный для покупки жилья в новостройках, сообщает портал «Домострой».

Первое место по популярности для покупки жилья в Ростове занял Советский район. Здесь в прошлом месяце продали 330 квартир. При этом 120 из них — студии. Второе место занял Пролетарский район, где раскупили в мае 281 квартиру. Замыкает тройку лидеров Кировский район. В самом центре города в прошлом месяце купили 260 квартир.

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Менее популярными оказались Первомайский (232 квартиры), Октябрьский (202 квартиры), Ворошиловский (89 квартир) и Ленинский (34 квартиры) районы. Самым невостребованным для покупателей районом оказался Железнодорожный. Там в мае купили лишь 16 квартир.

Ранее эксперты рассказали, что будет с рынком недвижимости после отмены льготной ипотеки.

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