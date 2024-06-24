Неизвестный открыл стрельбу у детской площадки в Батайске

В полиции сообщили, что стрельба велась, предположительно из травматического пистолета. «Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание фигуранта. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента и принято решение в соответствии с законодательством», — сказано в сообщении.