Неизвестный открыл стрельбу у детской площадки в Батайске

Posted Сегодня, 19:13
Published Сегодня, 19:13
Modified Сегодня, 19:16
Updated Сегодня, 19:16
Инцидент произошел около 19 часов во дворе многоэтажного дома на улице Воровского, 61. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил по двору из пистолета, после чего ушел в сторону улицы Речной.
В это время на игровой площадке находились дети, которые, услышав выстрелы принялись убегать, другие жильцы попрятались за машинами.
В полиции сообщили, что стрельба велась, предположительно из травматического пистолета. «Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание фигуранта. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента и принято решение в соответствии с законодательством», — сказано в сообщении.
В результате происшествия никто не пострадал. Очевидцы сообщили, что стрелявший находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее возле торгового центра на окраине Ростова задержали вооруженного мужчину. Изначально сообщалось, что он открыл стрельбу на парковке торгового центра и в кофейне, но эту информацию опровергли в ГУ МВД России по Ростовской области, уточнив, что он дергал за ручки автомобилей.