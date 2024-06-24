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Неизвестный открыл стрельбу у детской площадки в Батайске

Неизвестный открыл стрельбу у детской площадки в Батайске

24 июня 2024, 19:13
Фото: 1MI
Неизвестный открыл стрельбу у детской площадки в Батайске
Полиция в Ростовской области ищет неизвестного, открывшего стрельбу во дворе многоквартирного дома по улице Воровского в Батайске, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел около 19 часов во дворе многоэтажного дома на улице Воровского, 61. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил по двору из пистолета, после чего ушел в сторону улицы Речной.

В это время на игровой площадке находились дети, которые, услышав выстрелы принялись убегать, другие жильцы попрятались за машинами.

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В полиции сообщили, что стрельба велась, предположительно из травматического пистолета. «Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание фигуранта. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента и принято решение в соответствии с законодательством», — сказано в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. Очевидцы сообщили, что стрелявший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее возле торгового центра на окраине Ростова задержали вооруженного мужчину. Изначально сообщалось, что он открыл стрельбу на парковке торгового центра и в кофейне, но эту информацию опровергли в ГУ МВД России по Ростовской области, уточнив, что он дергал за ручки автомобилей.

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