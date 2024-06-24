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Updated Сегодня, 17:02

Фото для иллюстрации

Огонь охватил могилы на кладбище в Ростовской области

24 июня 2024, 17:00
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации
В Каменске-Шахтинском пожар вспыхнул на кладбище, сообщают в социальных сетях местные жители.

Со слов очевидцев, произошедший накануне пожар на кладбище затронул десятки могил. По мнению местных жителей, возгорание спровоцировала сухая растительность. С нее огонь перекинулся на деревянные оградки и кресты. Дым от возгорания распространился по всему погосту.

Фото для иллюстрации
Видео: ВКонтакте «Ростов Главный»

В управлении МЧС по Ростовской области не подтвердили информацию о пожаре на кладбище.

«По Каменску нет выездов», — заключили в пресс-службе.

Ранее в Ростовской области из-за эффекта линзы полностью сгорел сарай. Возгорание спровоцировала брошенное на сено пустая стеклянная бутылка.

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