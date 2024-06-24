Огонь охватил могилы на кладбище в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:00
Published Сегодня, 17:00
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
Со слов очевидцев, произошедший накануне пожар на кладбище затронул десятки могил. По мнению местных жителей, возгорание спровоцировала сухая растительность. С нее огонь перекинулся на деревянные оградки и кресты. Дым от возгорания распространился по всему погосту.
В управлении МЧС по Ростовской области не подтвердили информацию о пожаре на кладбище.
«По Каменску нет выездов», — заключили в пресс-службе.
Ранее в Ростовской области из-за эффекта линзы полностью сгорел сарай. Возгорание спровоцировала брошенное на сено пустая стеклянная бутылка.