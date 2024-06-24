Плесень, тараканы, грязь: пациент рассказал об условиях в больнице Шахт

Пациент городской больницы №2 в Шахтах показал, как выглядит хирургическое отделение, в котором он оказался после операции. Шахтинец заснял старые помещения, обшарпанные стены, плесень, тараканов и грязное белье. Именно в таких условиях предлагают восстанавливаться людям после хирургического вмешательства.