Плесень, тараканы, грязь: пациент рассказал об условиях в больнице Шахт

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Пациент городской больницы №2 в Шахтах показал, как выглядит хирургическое отделение, в котором он оказался после операции. Шахтинец заснял старые помещения, обшарпанные стены, плесень, тараканов и грязное белье. Именно в таких условиях предлагают восстанавливаться людям после хирургического вмешательства.
Официальных комментариев от руководства больницы и от представителей органов власти не поступало.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону реконструируют ОКБ №2 и построят онкодиспансер. На оба проекта правительство области инвестирует более 9 миллиардов рублей.
До этого врачи помогли молодой маме. У девушки после родов случился инсульт.