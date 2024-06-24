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Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Плесень, тараканы, грязь: пациент рассказал об условиях в больнице Шахт

Плесень, тараканы, грязь: пациент рассказал об условиях в больнице Шахт

24 июня 2024, 12:24
Фото: Unsplash/для иллюстрации / Видео Ростов Главный
Плесень, тараканы, грязь: пациент рассказал об условиях в больнице Шахт

Пациент из Шахт пожаловался на грязь, плесень и тараканов в городской больнице

В Ростовской области один из пациентов шахтинской городской больницы №2 показал, в каком состоянии находится хирургическое отделение. Больные пожаловались на полную антисанитарию, сообщает местный паблик.

Пациент городской больницы №2 в Шахтах показал, как выглядит хирургическое отделение, в котором он оказался после операции. Шахтинец заснял старые помещения, обшарпанные стены, плесень, тараканов и грязное белье. Именно в таких условиях предлагают восстанавливаться людям после хирургического вмешательства.

Официальных комментариев от руководства больницы и от представителей органов власти не поступало.

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Плесень, тараканы, грязь: пациент рассказал об условиях в больнице Шахт
Видео: Unsplash/для иллюстрации / Видео Ростов Главный

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону реконструируют ОКБ №2 и построят онкодиспансер. На оба проекта правительство области инвестирует более 9 миллиардов рублей.

До этого врачи помогли молодой маме. У девушки после родов случился инсульт.

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