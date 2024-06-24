Появились кадры из торгового центра Ростова, где задержали мужчину с оружием

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Днем 24 июня в соцсетях появилась информация о возможной стрельбе в одном из ТЦ в Октябрьском районе. Телеграм-каналы сообщили, что вооруженный мужчина открыл огонь на парковке, затем перешел в стоящую неподалеку кофейню, после чего направился в торговый центр.
На кадрах с места событий видны прибывшие на место оперативные службы. В самом ТЦ очевидцы засняли задержание мужчины сотрудника полиции и Росгвардии. Сопротивления им он не оказывал.
Губернатор Василий Голубев, коммментируя ситуацию, заявил, что оружие у преступника оказалосьтравматическое. По факту инцидента началась проверка.
А в полиции региона тем временем уточнили, что информация о стрельбе не соответствует действительности, мужчина только дергал за ручки припаркованных автомобилей. Его задержали для проверки.
Напомним, накануне девять человек погибли в Дербенте и в Махачкале из-за нападения террористов.