Появились кадры из торгового центра Ростова, где задержали мужчину с оружием

Днем 24 июня в соцсетях появилась информация о возможной стрельбе в одном из ТЦ в Октябрьском районе. Телеграм-каналы сообщили, что вооруженный мужчина открыл огонь на парковке, затем перешел в стоящую неподалеку кофейню, после чего направился в торговый центр.