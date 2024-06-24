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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Появились кадры из торгового центра Ростова, где неизвестный открыл огонь

Появились кадры из торгового центра Ростова, где задержали мужчину с оружием

24 июня 2024, 12:18
Фото: 19.rosguard.gov.ru/для иллюстрации / t.me/suvorovskiyzhk
Появились кадры из торгового центра Ростова, где неизвестный открыл огонь
В одном из торговых центров на окраине города полиция задержала неизвестного вооруженного мужчину, сообщили в социальных сетях очевидцы.

Днем 24 июня в соцсетях появилась информация о возможной стрельбе в одном из ТЦ в Октябрьском районе. Телеграм-каналы сообщили, что вооруженный мужчина открыл огонь на парковке, затем перешел в стоящую неподалеку кофейню, после чего направился в торговый центр.

Вооруженный мужчина открыл стрельбу в торговом центре Ростова
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На кадрах с места событий видны прибывшие на место оперативные службы. В самом ТЦ очевидцы засняли задержание мужчины сотрудника полиции и Росгвардии. Сопротивления им он не оказывал.

Губернатор Василий Голубев, коммментируя ситуацию, заявил, что оружие у преступника оказалосьтравматическое. По факту инцидента началась проверка.

А в полиции региона тем временем уточнили, что информация о стрельбе не соответствует действительности, мужчина только дергал за ручки припаркованных автомобилей. Его задержали для проверки.

Напомним, накануне девять человек погибли в Дербенте и в Махачкале из-за нападения террористов.

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