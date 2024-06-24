rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 15:51

Published Сегодня, 15:51

Modified Сегодня, 15:53

Updated Сегодня, 15:53

Массовое ДТП с участием Porche и «КамАЗ» произошло на Нансена в Ростове

Пробка собралась на Нансена в Ростове из-за массового ДТП

24 июня 2024, 15:51
Фото: 1MI
Массовое ДТП с участием Porche и «КамАЗ» произошло на Нансена в Ростове

Массовое ДТП с участием Porche и «КамАЗ» произошло на Нансена в Ростове

Авария произошла на Нансена в Ростове 24 июня, сообщают в соцсетях очевидцы.

Затор длиною почти в километр протянулся на улице Нансена. Причиной пробки стало массовое ДТП с участием «КамАЗ», Porche и OMODA.

Массовое ДТП с участием Porche и «КамАЗ» произошло на Нансена в Ростове
Видео: Telegram-канал «Ростов Главный»

Очевидцы сообщают, что столкновнеие транспортных средств было лобовым. Машины получили значительные механические повреждения. О состоянии водителей и их пассажиров пока ничего не известно.

В Госавтоинспекции данными о ДТП пока не делились. Информация о происшествии уточняется.

Водителям рекомендуется учесть сложную транспортную ситуацию и по возможности искать объездные пути.

Ранее в Ростове-на-Дону иномарка сбила 8-летнего школьника на Сельмаше.

Читайте также:
Голубев сделал заявление после задержания неизвестного с оружием в ТЦ РостоваВ Ростове разыскивают мужчину, который может нападать на девушек в лифтеВ Ростове-на-Дону мужчину переехал пассажирский поезд
#Виктория Прутковская#Город#Новости#Видео#Ростов-на-Дону#ДТП#Соцсети#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
Жители Ростовской области шокированы ценами на продукты и гадают, кто стрелял в ТЦ
Сегодня, 15:41
Плесень, тараканы, грязь: пациент рассказал об условиях в больнице Шахт
Сегодня, 12:24
В прокуратуре напомнили о наказании за использование дронов в Ростовской области
Сегодня, 13:47
Стало известно, где купить картофель дешевле в Ростовской области
Сегодня, 15:01
Мошенники в Ростовской области стали массово «торговать» местами в вузах
Сегодня, 12:29
Ростовский ЖК признан лучшим региональным жилым комплексом премиум-класса в России
Сегодня, 09:50