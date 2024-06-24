Пробка собралась на Нансена в Ростове из-за массового ДТП

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Затор длиною почти в километр протянулся на улице Нансена. Причиной пробки стало массовое ДТП с участием «КамАЗ», Porche и OMODA.
Очевидцы сообщают, что столкновнеие транспортных средств было лобовым. Машины получили значительные механические повреждения. О состоянии водителей и их пассажиров пока ничего не известно.
В Госавтоинспекции данными о ДТП пока не делились. Информация о происшествии уточняется.
Водителям рекомендуется учесть сложную транспортную ситуацию и по возможности искать объездные пути.
Ранее в Ростове-на-Дону иномарка сбила 8-летнего школьника на Сельмаше.