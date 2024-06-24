rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

В Ростове-на-Дону ожидается понижение температуры до +16

Резкое похолодание до +16 градусов надвигается на Ростовскую область

24 июня 2024, 06:55
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону ожидается понижение температуры до +16
В Ростове-на-Дону ожидается резкое похолодание и дожди, температура воздуха упадет до +16, следует из прогноза синоптиков.

В Ростове-на-Дону с 24 по 26 июня заметно снизится температура. Так, например, понедельник, 24 июня будет самый жаркий день на неделе. В начале недели ожидается малооблачная погода без осадков. Днем воздух прогреется до +33 градусов. Только к 21.00 мск температура опустится до +27 градусов.

Во вторник, 25 июня, синоптики прогнозируют небольшую облачность и дождь с грозами во второй половине дня. Температурный пик придётся на 12.00 мск. Воздух прогреется до +27 градусов, потом жара пойдет на спад. Ночью ожидается всего +16 градусов.

Засуха в Ростовской области угрожает 75% территорий
Узнать подробнее

В среду, 26 июня, вновь будет комфортная погода. С утра ожидается +22 градуса. С 12.00 до 18.00 за окном будет держаться +26 градусов и к 21.00 температура вновь опустится до утренних показателей. Ночью температура будет выше +17 градусов.

Тем временем Ростовской области продолжают угрожать ливни с градом и шквалистым ветром. На Дону действует штормовое предупреждение.

Читайте также:
Стало известно, когда невыносимая жара вернется в РостовСтало известно, когда в Ростове спадет адская жара и пройдут дождиКлиматолог Иошпа рассказал, когда отступит жара в Ростовской области
#Регина Симакова#Ростов-на-Дону#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Жара#Температура воздуха#Похолодание#Солнце#Солнечная погода#Лето 2024
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростове очнулся раненный в голову террорист, а завод полыхал три дня
Вчера, 17:28
Жители Ростова массово остались без улова на платной рыбалке
Вчера, 16:15
На Дону планируют открыть новый судоходный маршрут Таганрог — Волгоград
Вчера, 15:02
Стало известно, где в Ростовской области самое дешевое мясо
Вчера, 13:47
Митрополит призвал ростовчанок не класть на голову грязные носовые платки
Вчера, 11:32
В магазинах Ростовской области стало меньше сметаны и молока
Вчера, 10:30