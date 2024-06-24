Резкое похолодание до +16 градусов надвигается на Ростовскую область

В Ростове-на-Дону с 24 по 26 июня заметно снизится температура. Так, например, понедельник, 24 июня будет самый жаркий день на неделе. В начале недели ожидается малооблачная погода без осадков. Днем воздух прогреется до +33 градусов. Только к 21.00 мск температура опустится до +27 градусов.