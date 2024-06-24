Резкое похолодание до +16 градусов надвигается на Ростовскую область

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
В Ростове-на-Дону с 24 по 26 июня заметно снизится температура. Так, например, понедельник, 24 июня будет самый жаркий день на неделе. В начале недели ожидается малооблачная погода без осадков. Днем воздух прогреется до +33 градусов. Только к 21.00 мск температура опустится до +27 градусов.
Во вторник, 25 июня, синоптики прогнозируют небольшую облачность и дождь с грозами во второй половине дня. Температурный пик придётся на 12.00 мск. Воздух прогреется до +27 градусов, потом жара пойдет на спад. Ночью ожидается всего +16 градусов.
В среду, 26 июня, вновь будет комфортная погода. С утра ожидается +22 градуса. С 12.00 до 18.00 за окном будет держаться +26 градусов и к 21.00 температура вновь опустится до утренних показателей. Ночью температура будет выше +17 градусов.
Тем временем Ростовской области продолжают угрожать ливни с градом и шквалистым ветром. На Дону действует штормовое предупреждение.