Стал известен ежемесячный платеж жителей Ростова за ипотеку

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Программа льготной ипотеки подходит к концу. Официально она перестанет действовать 1 июля. Но банки уже перестают выдавать по ней кредиты.
Аналитики предупреждают, что ежемесячный платеж по ипотеке в России рискует вырасти в 2,25 раза. К таким изменениям приводит повышение ставки по ипотеке с льготных 8% до рыночных 18% на дистанции в 25 лет. Из-за этого малообеспеченные россияне могут остаться без мечты о собственном жилье.
Сейчас в Ростове жители в среднем отдают банкам по ипотеке 67,5 тысячи рублей каждый месяц. Город занимает восьмое место среди миллионников по величине ежемесячного платежа. В соседнем Краснодаре сумма и того больше — 82,9 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что выдача ипотеки в Ростове может снизиться на 30% в 2024 году.