Стал известен ежемесячный платеж жителей Ростова за ипотеку

Аналитики предупреждают, что ежемесячный платеж по ипотеке в России рискует вырасти в 2,25 раза. К таким изменениям приводит повышение ставки по ипотеке с льготных 8% до рыночных 18% на дистанции в 25 лет. Из-за этого малообеспеченные россияне могут остаться без мечты о собственном жилье.