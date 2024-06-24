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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Стал известен ежемесячный платеж жителей Ростова за ипотеку

Стал известен ежемесячный платеж жителей Ростова за ипотеку

24 июня 2024, 11:43
Фото: Pxhere
Стал известен ежемесячный платеж жителей Ростова за ипотеку

Жители Ростова ежемесячно отдают за ипотеку больше 60 тысяч рублей

Из-за отмены льготной ипотеки средний ежемесячный платёж по России вырастет в 2,25 раза, подсчитали «Новые известия».

Программа льготной ипотеки подходит к концу. Официально она перестанет действовать 1 июля. Но банки уже перестают выдавать по ней кредиты.

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Аналитики предупреждают, что ежемесячный платеж по ипотеке в России рискует вырасти в 2,25 раза. К таким изменениям приводит повышение ставки по ипотеке с льготных 8% до рыночных 18% на дистанции в 25 лет. Из-за этого малообеспеченные россияне могут остаться без мечты о собственном жилье.

Сейчас в Ростове жители в среднем отдают банкам по ипотеке 67,5 тысячи рублей каждый месяц. Город занимает восьмое место среди миллионников по величине ежемесячного платежа. В соседнем Краснодаре сумма и того больше — 82,9 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что выдача ипотеки в Ростове может снизиться на 30% в 2024 году.

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