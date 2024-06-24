Стало известно, что на самом деле произошло в ТЦ в Ростове. Кто там стрелял?

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Силовики рассказали, что получили информацию о подозрительном мужчине на парковке ТЦ. Со слов очевидцев, он был вооружен и дергал ручки стоящих автомобилей. Полицейские оперативно прибыли на место и задержали неизвестного.
Также в МВД опровергли информацию о том, что вооруженный мужчина открыл стрельбу на территории ТЦ. По словам полицейских, его задержали до того, как он вошел внутрь.
Пострадавших в результате инцидента нет.
Напомним, ранее сообщалось, что мужчина был вооружен травматическим пистолетом. Пока его деяния квалифицируют как хулиганство.