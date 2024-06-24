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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

В полиции сообщили подробности задержания вооруженного человека в ТЦ Ростова

Стало известно, что на самом деле произошло в ТЦ в Ростове. Кто там стрелял?

24 июня 2024, 12:55
Фото: 1MI
В полиции сообщили подробности задержания вооруженного человека в ТЦ Ростова

В полиции сообщили подробности задержания вооруженного человека в ТЦ Ростова

Информация о стрельбе на территории ТЦ в Ростове не соответствует действительности, сообщили в полиции города.

Силовики рассказали, что получили информацию о подозрительном мужчине на парковке ТЦ. Со слов очевидцев, он был вооружен и дергал ручки стоящих автомобилей. Полицейские оперативно прибыли на место и задержали неизвестного.

Также в МВД опровергли информацию о том, что вооруженный мужчина открыл стрельбу на территории ТЦ. По словам полицейских, его задержали до того, как он вошел внутрь.

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Пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, ранее сообщалось, что мужчина был вооружен травматическим пистолетом. Пока его деяния квалифицируют как хулиганство.

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