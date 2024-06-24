Стало известно, где купить картофель дешевле в Ростовской области

Цены на молодой картофель с полей в Ростовской области взлетели на четверть. По данным Ростовстата, стоимость килограмма продукции в среднем по региону зафиксировалась на отметке в 54,54 рубля. Дороже всего картофель стоит в Ростове — 58,74 рубля. Цены в Таганроге немногим ниже — 55,61 рубля за килограмм. Замыкают тройку лидеров по росту цен Шахты. Там килограмм картофеля стоит 51,60 рубля.