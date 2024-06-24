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Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Стало известно, где купить картофель дешевле в Ростовской области

Стало известно, где купить картофель дешевле в Ростовской области

24 июня 2024, 15:01
Фото: Unsplash
Стало известно, где купить картофель дешевле в Ростовской области

Ростовстат рассказал, где купить картофель дешевле в Ростовской

Самые высокие цены на картофель зафиксированы в Ростове, следует из данных Ростовстата.

Цены на молодой картофель с полей в Ростовской области взлетели на четверть. По данным Ростовстата, стоимость килограмма продукции в среднем по региону зафиксировалась на отметке в 54,54 рубля. Дороже всего картофель стоит в Ростове — 58,74 рубля. Цены в Таганроге немногим ниже — 55,61 рубля за килограмм. Замыкают тройку лидеров по росту цен Шахты. Там килограмм картофеля стоит 51,60 рубля.

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Дешевле всего картофель обойдется в Миллерово — 43,81 рубля за килограмм. В Волгодонске за то же количество картофеля придется отдать 47,29 рубля.

Ранее ЦБ РФ объяснил, подорожание продуктов в Ростовской области.

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