Стало известно, где купить картофель дешевле в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Цены на молодой картофель с полей в Ростовской области взлетели на четверть. По данным Ростовстата, стоимость килограмма продукции в среднем по региону зафиксировалась на отметке в 54,54 рубля. Дороже всего картофель стоит в Ростове — 58,74 рубля. Цены в Таганроге немногим ниже — 55,61 рубля за килограмм. Замыкают тройку лидеров по росту цен Шахты. Там килограмм картофеля стоит 51,60 рубля.
Дешевле всего картофель обойдется в Миллерово — 43,81 рубля за килограмм. В Волгодонске за то же количество картофеля придется отдать 47,29 рубля.
Ранее ЦБ РФ объяснил, подорожание продуктов в Ростовской области.