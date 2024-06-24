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Published Сегодня, 17:34

Modified Сегодня, 17:37

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Тарифы на услуги ЖКХ значительно поднимут в Ростовской области с 1 июля

Стало известно, какие услуги ЖКХ подорожают в Ростовской области с 1 июля

24 июня 2024, 17:34
Фото: 1MI
Тарифы на услуги ЖКХ значительно поднимут в Ростовской области с 1 июля

Тарифы на услуги ЖКХ значительно поднимут в Ростовской области с 1 июля

Масштабное повышение цен на услуги ЖКХ запланировано в Ростовской области, ранее индексацию тарифов анонсировали в правительстве региона и «Региональной службе по тарифам».

Так, с 1 июля в Ростовской области поднимутся цены на водоснабжение. Единого тарифа на воду в регионе нет, его устанавливают водоснабжающие организации. Donnews пишет, что в среднем цены на услуги водоснабжения поднимутся на 9,5%. Например, в Ростове, Батайске, Аксайском, Мясниковском районах за кубометр питьевой воды с 1 июля придется отдать 56,52 рубля.

Электроэнергия в среднем подорожает на 9%. Жители городов с 1 июля будут платить в пределах социальной нормы 5,24 рубля за киловатт-час, а сверх социальной нормы — 7,32 рубля за киловатт-час. Горожане, проживающие в домах с электроплитами, и сельские жители за киловатт-час в пределах соцнормы отдадут 3,67 рубля, в сверх соцнормы — 5,12 рубля.

Газ станет дороже до 10,7% в зависимости от вида его использования. Так, 8,3 рубля за кубометр он будет стоить для жильцов квартир с газовыми плитами. 8,19 рубля за куб заплатят собственники жилья с газовыми водонагревателями.

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Повышать тарифы на отопление с 1 июля не будут в 22 муниципалитетах. Речь идет о Гукове, Донецке, Новошахтинске, Батайска, Каменска-Шахтинского, Новочеркасска и других населенных пунктах.

Подорожание отопления на 9,5% ожидается в случае применения в декабре 2023 года тарифа менее 2925,12 рубля за гигакалорию. Если же применялся тариф более 2925,12 рубля за гигакалорию, то размер платы сохранится на уровне декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что часть жителей Ростова почти на месяц оставят без горячей воды.

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