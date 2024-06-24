Стало известно, какие услуги ЖКХ подорожают в Ростовской области с 1 июля

Так, с 1 июля в Ростовской области поднимутся цены на водоснабжение. Единого тарифа на воду в регионе нет, его устанавливают водоснабжающие организации. Donnews пишет, что в среднем цены на услуги водоснабжения поднимутся на 9,5%. Например, в Ростове, Батайске, Аксайском, Мясниковском районах за кубометр питьевой воды с 1 июля придется отдать 56,52 рубля.