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Published Сегодня, 16:12

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Суд в Ростове арестовал подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге

Суд в Ростове арестовал подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге

24 июня 2024, 16:12
Фото: Картинка для иллюстрации / Изображение Midjourney
Суд в Ростове арестовал подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге
Железнодорожный районный суд в Ростове-на-Дону избрал меру пресечения подозреваемому в подготовке теракта на железной дороге, пишет ТАСС.

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте сообщили, что мужчину и двух подростков из Ростовской области подозревают в подготовке теракта на железной дороге в регионе. Преступление они готовились совершить по указанию куратора, поддерживающего ВСУ.

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В Железнодорожном суде Ростова СМИ рассказали, что подозреваемому мужчине избрали меру пресечения в виде ареста. О мере пресения для несовершеннолетних фигурантов дела не сообщается.

Известно, что подозреваемые собирались поджечь релейные и батарейные шкафы на станции «Шахтная-Горная». Их действия пресекли сотрудники ФСБ.

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