Суд в Ростове арестовал подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте сообщили, что мужчину и двух подростков из Ростовской области подозревают в подготовке теракта на железной дороге в регионе. Преступление они готовились совершить по указанию куратора, поддерживающего ВСУ.
В Железнодорожном суде Ростова СМИ рассказали, что подозреваемому мужчине избрали меру пресечения в виде ареста. О мере пресения для несовершеннолетних фигурантов дела не сообщается.
Известно, что подозреваемые собирались поджечь релейные и батарейные шкафы на станции «Шахтная-Горная». Их действия пресекли сотрудники ФСБ.