Тревожная сирена разбудила жителей Ростова в ночь на 24 июня

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Напомним, в ночь на 24 июня военные отразили ночную атаку беспилотников на Ростовскую область. Были уничтожены четыре БПЛА самолетного типа. Губернатор Василий Голубев проинформировал, что обломки одного из дронов упали на территории предприятия.
В результате ночного происшествия никто не пострадал, а последствия на земле еще будут анализироваться.
При этом читатель RostovGazeta сообщил, что слышал в Ростове мощный хлопок, напоминающий взрыв, около полуночи. В комментариях под постом губернатора люди сообщили, что слышали вой тревожной сирены в районе Военведа и Театральной площади. Кроме того, пользователи мессенджера поблагодарили военных за их работу.