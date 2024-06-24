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Published Сегодня, 05:38

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Updated Сегодня, 05:40

Тревожная сирена разбудила жителей Ростова в ночь на 24 июня

Тревожная сирена разбудила жителей Ростова в ночь на 24 июня

24 июня 2024, 05:38
Фото: Шедеврум
Тревожная сирена разбудила жителей Ростова в ночь на 24 июня
Жители Ростова-на-Дону сообщили о сработавшей тревожной сирене гражданской обороны во время атаки беспилотников на регион, впечатлениями о пережитой ночи люди делятся в комментариях под постом губернатора Василия Голубева.

Напомним, в ночь на 24 июня военные отразили ночную атаку беспилотников на Ростовскую область. Были уничтожены четыре БПЛА самолетного типа. Губернатор Василий Голубев проинформировал, что обломки одного из дронов упали на территории предприятия.

В результате ночного происшествия никто не пострадал, а последствия на земле еще будут анализироваться.

Появилось видео последствий атаки БПЛА на автовокзал в соседнем с Ростовом Краснодаре
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При этом читатель RostovGazeta сообщил, что слышал в Ростове мощный хлопок, напоминающий взрыв, около полуночи. В комментариях под постом губернатора люди сообщили, что слышали вой тревожной сирены в районе Военведа и Театральной площади. Кроме того, пользователи мессенджера поблагодарили военных за их работу.

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