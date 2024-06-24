Тревожная сирена разбудила жителей Ростова в ночь на 24 июня

При этом читатель RostovGazeta сообщил, что слышал в Ростове мощный хлопок, напоминающий взрыв, около полуночи. В комментариях под постом губернатора люди сообщили, что слышали вой тревожной сирены в районе Военведа и Театральной площади. Кроме того, пользователи мессенджера поблагодарили военных за их работу.