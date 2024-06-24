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Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

В Минобороны назвали подробности ночной атаки БПЛА на Ростовскую область

В Минобороны назвали подробности ночной атаки БПЛА на Ростовскую область

24 июня 2024, 05:24
Фото: Минобороны РФ
В Минобороны назвали подробности ночной атаки БПЛА на Ростовскую область
Прошедшей ночью военным удалось пресечь попытку террористической атаки на территории Ростовской области. Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника, сообщает Минобороны РФ.

Ночью 24 июня киевский режим пытался совершить террористическую атаку на территории Ростовской области. Для этого ВСУ использовали четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Все они были перехвачены и уничтожены системой ПВО.

Ранее губернатор донского региона Василий Голубев прокомментировал очередную атаку ВСУ. По его словам, в регионе был сбит один беспилотник, еще два перехвачены и уничтожены. Обломки упали на территории одного из предприятий. При этом в результате атаки никто не пострадал. А спецслужбы оценивают последствия на земле.

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Напомним, 23 июня ВСУ атаковали Крым и Севастополь ракетами ATACMS. Четыре из них удалось сбить, пятая — отклонилась от курса. Ее обломки упали на пляж, в результате более 140 человек получили ранения, пятеро погибли, из которых трое детей.

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