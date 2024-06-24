В Минобороны назвали подробности ночной атаки БПЛА на Ростовскую область

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Ночью 24 июня киевский режим пытался совершить террористическую атаку на территории Ростовской области. Для этого ВСУ использовали четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Все они были перехвачены и уничтожены системой ПВО.
Ранее губернатор донского региона Василий Голубев прокомментировал очередную атаку ВСУ. По его словам, в регионе был сбит один беспилотник, еще два перехвачены и уничтожены. Обломки упали на территории одного из предприятий. При этом в результате атаки никто не пострадал. А спецслужбы оценивают последствия на земле.
Напомним, 23 июня ВСУ атаковали Крым и Севастополь ракетами ATACMS. Четыре из них удалось сбить, пятая — отклонилась от курса. Ее обломки упали на пляж, в результате более 140 человек получили ранения, пятеро погибли, из которых трое детей.