В Минобороны назвали подробности ночной атаки БПЛА на Ростовскую область

Ранее губернатор донского региона Василий Голубев прокомментировал очередную атаку ВСУ. По его словам, в регионе был сбит один беспилотник, еще два перехвачены и уничтожены. Обломки упали на территории одного из предприятий. При этом в результате атаки никто не пострадал. А спецслужбы оценивают последствия на земле.