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Posted Сегодня, 13:47

Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

В прокуратуре заявили о наказании за использование дронов в Ростовской области

В прокуратуре напомнили о наказании за использование дронов в Ростовской области

24 июня 2024, 13:47
Фото: Unsplash
В прокуратуре заявили о наказании за использование дронов в Ростовской области
За нарушение правил использования беспилотников может грозить штраф до 350 тысяч рублей, напомнили в прокуратуре Таганрога.

В надзорном ведомстве отметили, что владелец БПЛА должен поставить его на учет. Для этого нужно обратиться с заявлением в Росавиацию и приложить фото дрона.

В Ростовской области с 2022 года действует запрет на запуск дронов. Под него не попадают федеральные и местные органы власти. Запуск беспилотников, например для обработки полей, нужно предварительно согласовывать с Южным межрегиональным территориальным управлением Росавиации.

Под контроль дронов попали десятки тысяч километров полей в Ростовской области
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За нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрены штрафы. Для физлиц они могут составить до 50 тысяч рублей, а для юридических диц — до 350 тысяч рублей. В случаях, когда запуск дрона осуществлен без разрешения и повлек по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть человека, речь будет идти об уголовном наказании, вплоть до лишения свободы сроком на семь лет.

Напомним, 24 июня Ростовская область подверглась атаке беспилотников.

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