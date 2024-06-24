В прокуратуре напомнили о наказании за использование дронов в Ростовской области

За нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрены штрафы. Для физлиц они могут составить до 50 тысяч рублей, а для юридических диц — до 350 тысяч рублей. В случаях, когда запуск дрона осуществлен без разрешения и повлек по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть человека, речь будет идти об уголовном наказании, вплоть до лишения свободы сроком на семь лет.