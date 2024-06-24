В Ростове-на-Дону мужчину переехал пассажирский поезд

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Инцидент произошел 22 июня на станции Кизитеринка. По предварительным данным, 43-летний ростовчанин нарушил правила поведения на ЖД-объектах и оказался на путях. Его переехал подвижной состав. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Сотрудники УТ МВД по СКФО напоминают, что железная дорога может быть очень опасна, если не соблюдать правила безопасности. Не стоит рисковать своей жизнью.
Ранее стало известно, что строительство железной дороги «Москва-Адлер» через Ростов превысит пять триллионов рублей.
До этого в донской столице запустили сезонный пригородный поезд до Ейска. Теперь в приморский город можно добраться значительно быстрее.