rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

В Ростове-на-Дону мужчину переехал пассажирский поезд

В Ростове-на-Дону мужчину переехал пассажирский поезд

24 июня 2024, 11:39
Фото: Яндекс. Карты
В Ростове-на-Дону мужчину переехал пассажирский поезд
В Ростове-на-Дону мужчина попал под поезд. Пострадавший скончался от полученных травм, сообщает управление на транспорте МВД России по СКФО.

Инцидент произошел 22 июня на станции Кизитеринка. По предварительным данным, 43-летний ростовчанин нарушил правила поведения на ЖД-объектах и оказался на путях. Его переехал подвижной состав. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Сотрудники УТ МВД по СКФО напоминают, что железная дорога может быть очень опасна, если не соблюдать правила безопасности. Не стоит рисковать своей жизнью.

В Москву за несколько часов: через Ростов пройдет высокоскоростная железная дорога
Узнать подробнее

Ранее стало известно, что строительство железной дороги «Москва-Адлер» через Ростов превысит пять триллионов рублей.

До этого в донской столице запустили сезонный пригородный поезд до Ейска. Теперь в приморский город можно добраться значительно быстрее.

Читайте также:
Итоги недели: В Ростове боролись с самокатами, а поезд устроил транспортный коллапсОчевидцы сообщили о перекрытом движении рядом с СИЗО-1 РостоваПоявилось видео очередной облавы силовиков на ночной клуб в Ростове
#Регина Симакова#Город#Ростов-на-Дону#Железная дорога#Смерть#Поезд#Последние новости Ростова на сегодня#Правила безопасности#Железнодорожный транспорт#Происшествия
Подпишитесь
Эксперт не исключил проблемы с иностранной валютой в Ростове
Сегодня, 07:04
Ростовчане не отказываются от поездок в Крым после атаки ВСУ на Севастополь
Сегодня, 07:28
Резкое похолодание до +16 градусов надвигается на Ростовскую область
Сегодня, 06:55
Два склада с контрафактным алкоголем накрыли силовики в Ростовской области
Сегодня, 06:50
Тревожная сирена разбудила жителей Ростова в ночь на 24 июня
Сегодня, 05:38
Ростовский ЖК признан лучшим региональным жилым комплексом премиум-класса в России
Сегодня, 09:50