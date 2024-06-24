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Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

В Ростове-на-Дону отремонтируют два памятника архитектуры

В Ростове-на-Дону отреставрируют здание женского училища и дом виноделов

24 июня 2024, 09:02
Фото: Alexander Roumega/cc by sa 4.0/wikimedia.org
В Ростове-на-Дону отремонтируют два памятника архитектуры
Экспертиза одобрила восстановление двух исторических зданий в Ростове-на-Дону. Памятники архитектуры подлежат капитальному ремонту, сообщает Единый государственный реестр заключений

В Ростове-на-Дону сохранят и отремонтируют два памятника архитектуры. Речь идет о доме виноделов Титровых, который был построен в 1890-х годах. Он находится по адресу улица Черевичкина, 9/9. Также восстановят здание Гогоевского женского училища на улице 30-я линия, 8. Сейчас там располагается гимназия №14.

Отметим, что заказчиком выступает гимназия №14. Госэкспертиза утвердила проектную документацию.

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Ранее в Ростове-на-Дону запретили навесы над объектами культурного наследия. Меры приняты для улучшения визуального облика зданий.

До этого госэкспертиза разрешила реставрацию мужской гимназии имени Н. Степанова в Ростове

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