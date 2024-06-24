В Ростове-на-Дону отреставрируют здание женского училища и дом виноделов

В Ростове-на-Дону сохранят и отремонтируют два памятника архитектуры. Речь идет о доме виноделов Титровых, который был построен в 1890-х годах. Он находится по адресу улица Черевичкина, 9/9. Также восстановят здание Гогоевского женского училища на улице 30-я линия, 8. Сейчас там располагается гимназия №14.