В Ростове-на-Дону отреставрируют здание женского училища и дом виноделов

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
В Ростове-на-Дону сохранят и отремонтируют два памятника архитектуры. Речь идет о доме виноделов Титровых, который был построен в 1890-х годах. Он находится по адресу улица Черевичкина, 9/9. Также восстановят здание Гогоевского женского училища на улице 30-я линия, 8. Сейчас там располагается гимназия №14.
Отметим, что заказчиком выступает гимназия №14. Госэкспертиза утвердила проектную документацию.
Ранее в Ростове-на-Дону запретили навесы над объектами культурного наследия. Меры приняты для улучшения визуального облика зданий.
До этого госэкспертиза разрешила реставрацию мужской гимназии имени Н. Степанова в Ростове