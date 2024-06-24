В Ростове разыскивают мужчину, который может нападать на девушек в лифте

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
В социальных сетях распространилась информация о мужчине, который домогается девушек в Ростове. Одна из жертв рассказала, что мужчина преследовал ее и зашел вместе с ней в подъезд одного из домов на улице Таганрогской. В лифте он попытался изнасиловать девушку, но та смогла оттолкнуть его и сбежать.
В полиции Ростова подтвердили, что получили заявление от ростовчанки. Сейчас правоохранительные органы начали поиск нападавшего, устанавливается его личность.
Ранее сообщалось, что неизвестный на Сельмаше выслеживает девушек и нападает на них.