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Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

В Ростове разыскивают мужчину, который может нападать на девушек в лифте

В Ростове разыскивают мужчину, который может нападать на девушек в лифте

24 июня 2024, 13:41
Фото: Unsplash
В Ростове разыскивают мужчину, который может нападать на девушек в лифте
Полицейские разыскивают неизвестного, пытавшегося изнасиловать девушку в Ростове, рассказали в пресс-службе управления МВД.

В социальных сетях распространилась информация о мужчине, который домогается девушек в Ростове. Одна из жертв рассказала, что мужчина преследовал ее и зашел вместе с ней в подъезд одного из домов на улице Таганрогской. В лифте он попытался изнасиловать девушку, но та смогла оттолкнуть его и сбежать.

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В полиции Ростова подтвердили, что получили заявление от ростовчанки. Сейчас правоохранительные органы начали поиск нападавшего, устанавливается его личность.

Ранее сообщалось, что неизвестный на Сельмаше выслеживает девушек и нападает на них.

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