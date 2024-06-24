В Ростове разыскивают мужчину, который может нападать на девушек в лифте

В социальных сетях распространилась информация о мужчине, который домогается девушек в Ростове. Одна из жертв рассказала, что мужчина преследовал ее и зашел вместе с ней в подъезд одного из домов на улице Таганрогской. В лифте он попытался изнасиловать девушку, но та смогла оттолкнуть его и сбежать.