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Published Сегодня, 11:17

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Updated Сегодня, 11:19

В Ростовской области рыбак выловил восьмикилограммового сазана

В Ростовской области рыбак выловил сазана-великана

24 июня 2024, 11:17
Фото: КВУ-Шахты
В Ростовской области рыбак выловил восьмикилограммового сазана

В Ростовской области рыбак выловил восьмикилограммового сазана

Житель Шахт выловил в реке Северский Донец большого сазана. Рыба весила примерно восемь килограммов, сообщило издание «КВУ».

В Ростовской области рыбаку удалость поймать сазана весом в восемь килограммов. Шахтинец выловил его на реке Северский Донец. Опытный рыболов рассказал, что рыба клюнула на кукурузу.

Отметим, что вес средней особи составляет 1,5–3,5 килограмма, поэтому жителю Ростовской области повезло с уловом. К тому же сазаны обычно обитают на глубине около двух метров.

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Ранее другой рыбак из Ростовской области выловил огромных размеров белого амура. Мужчина поделился редким уловом в социальных сетях.

До этого в Волгодонске в пруду массово погибла рыба. Около водоема стояла невыносимая вонь.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Шахты#Рыба#Улов#Рыбалка#Крупная рыба#Рыбак#Сазан
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