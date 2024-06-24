В Ростовской области рыбак выловил сазана-великана

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В Ростовской области рыбаку удалость поймать сазана весом в восемь килограммов. Шахтинец выловил его на реке Северский Донец. Опытный рыболов рассказал, что рыба клюнула на кукурузу.
Отметим, что вес средней особи составляет 1,5–3,5 килограмма, поэтому жителю Ростовской области повезло с уловом. К тому же сазаны обычно обитают на глубине около двух метров.
Ранее другой рыбак из Ростовской области выловил огромных размеров белого амура. Мужчина поделился редким уловом в социальных сетях.
До этого в Волгодонске в пруду массово погибла рыба. Около водоема стояла невыносимая вонь.