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Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Появилось видео жуткого ДТП, в котором водитель сбил ребенка в Таганроге

В Таганроге на видео попал момент ДТП, в котором водитель на скорости сбил ребенка

24 июня 2024, 09:17
Фото: ТГ ЧП Таганрог
Появилось видео жуткого ДТП, в котором водитель сбил ребенка в Таганроге

Автомобиль в Таганроге сбил девочку-подростка и влетел в опору навеса

В Таганроге автомобиль на полной скорости сбил девочку, которая переходила дорогу, следует из сообщения регионального УГИБДД.

Как сообщили очевидцы, инцидент произошел 23 июня в Таганроге. Две школьницы переходили дорогу по пешеходному переходу. В это время на них неслись два автомобиля. Один водитель успел затормозить, а второй на скорости снес 13-летнюю девочку и протащил за собой.

По данным регионального УГИБДД, 27-летний водитель ВАЗ-21074 допустил наезд на 13-летнего пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После столкновения с девочкой автомобиль отбросило на опору металлического навеса.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу.

В Сети распространилось видео, на которое попал момент страшной аварии.

Ребенок погиб в массовом ДТП с грузовиком в Ростовской области
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Появилось видео жуткого ДТП, в котором водитель сбил ребенка в Таганроге
Видео: ТГ ЧП Таганрог

Ранее в Ростовской области погиб водитель мопеда после столкновения с мини-мотоциклом.

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