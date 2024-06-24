В Таганроге на видео попал момент ДТП, в котором водитель на скорости сбил ребенка

Как сообщили очевидцы, инцидент произошел 23 июня в Таганроге. Две школьницы переходили дорогу по пешеходному переходу. В это время на них неслись два автомобиля. Один водитель успел затормозить, а второй на скорости снес 13-летнюю девочку и протащил за собой.