В Таганроге на видео попал момент ДТП, в котором водитель на скорости сбил ребенка

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Как сообщили очевидцы, инцидент произошел 23 июня в Таганроге. Две школьницы переходили дорогу по пешеходному переходу. В это время на них неслись два автомобиля. Один водитель успел затормозить, а второй на скорости снес 13-летнюю девочку и протащил за собой.
По данным регионального УГИБДД, 27-летний водитель ВАЗ-21074 допустил наезд на 13-летнего пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После столкновения с девочкой автомобиль отбросило на опору металлического навеса.
Пострадавшего ребенка доставили в больницу.
В Сети распространилось видео, на которое попал момент страшной аварии.