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Власти Ростова пригрозили прокуратурой «РТС» за срыв сроков подачи горячей воды

Власти Ростова пригрозили прокуратурой «РТС» за срыв сроков подачи горячей воды

24 июня 2024, 18:37
Фото: 1MI
Власти Ростова пригрозили прокуратурой «РТС» за срыв сроков подачи горячей воды
В нарушении сроков подажи горячего водоснабжения виновата компания «Ростовские тепловые сети», заявил градоначальник Алексей Логвиненко.

После сотен обращений ростовчан из-за срыва сроков подачи горячей воды власти города решили прокомментировать ситуацию. Глава администрации Алексей Логвиненко назвал ситуацию «недопустимой». Он заявил, что компания «Ростовские тепловые сети» нарушила сроки работ по устранению аварий, возникших после опрессовки сетей.

«Прокуратура города и надзорные органы дадут оценку действиям служб и руководителям ресурсоснабжающих организаций», — написал Логвиненко в своем Telegram-канале.

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Он рассказал, что провел телефонные переговоры с Алибеком Тналиным — руководителем АО «ВДК-Энерго». Компания является головной организацией «Ростовских тепловых сетей». Тналин пообещал увеличить количество бригад, устраняющих аварии на сетях, с восьми до тринадцати.

В четверг, 27 июня, в администрации проведут рабочую встречу, где обсудят проблемы со своевременной подачей горячей воды и подготовкой к отопительному сезону. Власти обещают проработать «алгоритмы сокращения сроков» работ на сетях.

Ранее стало известно, какие услуги ЖКХ подорожают в Ростовской области с 1 июля.

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