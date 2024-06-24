Очевидцы сообщили о вооруженном человеке в торговом центре в Ростове

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Днем 24 июня очевидцы сообщили о возможной стрельбе в одном из торговых центров на окраине города. Предположительно, вооруженный мужчина начал стрелять на парковке, затем открыл огонь в стоящей неподалеку кофейне, после этого он зашел в сам ТЦ.
На место прибыли оперативные службы. По неподтвержденным официально данным, мужчина задержан.
В полиции Ростова на вопросы журналистов об инциденте не отвечают.
Информация о происшествии будет уточняться.
Позднее сотрудники полиции опровергли стрельбу в торговом центре и на парковке. «Предварительно установлено, что мужчина ходил вдоль парковки и дергал ручки автомобилей. В настоящее время он доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства и выяснения всех обстоятельств произошедшего.
В результате произошедшего никто не пострадал. Информация о якобы произошедшей стрельбе на территории торгового центра не соответствует действительности», — сказано в сообщении.
Напомним, накануне девять человек погибли в Дербенте и в Махачкале из-за нападения террористов.