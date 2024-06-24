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Updated Сегодня, 12:23

Вооруженный мужчина открыл стрельбу в торговом центре Ростова

Очевидцы сообщили о вооруженном человеке в торговом центре в Ростове

24 июня 2024, 11:59
Фото: 21.rosguard.gov.ru / для иллюстрации
Вооруженный мужчина открыл стрельбу в торговом центре Ростова
В одном из торговых центров города задержан вооруженный мужчина, сообщили в социальных сетях очевидцы.

Днем 24 июня очевидцы сообщили о возможной стрельбе в одном из торговых центров на окраине города. Предположительно, вооруженный мужчина начал стрелять на парковке, затем открыл огонь в стоящей неподалеку кофейне, после этого он зашел в сам ТЦ.

На место прибыли оперативные службы. По неподтвержденным официально данным, мужчина задержан.

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Фото: t.me/suvorovskiyzhk

В полиции Ростова на вопросы журналистов об инциденте не отвечают.

Информация о происшествии будет уточняться.

Позднее сотрудники полиции опровергли стрельбу в торговом центре и на парковке. «Предварительно установлено, что мужчина ходил вдоль парковки и дергал ручки автомобилей. В настоящее время он доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства и выяснения всех обстоятельств произошедшего.
В результате произошедшего никто не пострадал. Информация о якобы произошедшей стрельбе на территории торгового центра не соответствует действительности», — сказано в сообщении.

Напомним, накануне девять человек погибли в Дербенте и в Махачкале из-за нападения террористов.

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