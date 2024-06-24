Очевидцы сообщили о вооруженном человеке в торговом центре в Ростове

Позднее сотрудники полиции опровергли стрельбу в торговом центре и на парковке. «Предварительно установлено, что мужчина ходил вдоль парковки и дергал ручки автомобилей. В настоящее время он доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства и выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В результате произошедшего никто не пострадал. Информация о якобы произошедшей стрельбе на территории торгового центра не соответствует действительности», — сказано в сообщении.