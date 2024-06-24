rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:51

Published Сегодня, 16:51

Modified Сегодня, 16:53

Updated Сегодня, 16:53

Восстановление подачи горячей воды в домах ростовчан на особом контроле

Восстановление подачи горячей воды в домах ростовчан на особом контроле

24 июня 2024, 16:51
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Увеличить количество аварийно-ремонтных бригад для восстановления горячего водоснабжения в ряде многоквартирных домов донской столицы потребовала городская администрация от Ростовских тепловых сетей.

В соответствии с графиком подготовки к отопительному сезону 2024–2025 годов в городе Ростове-на-Дону 24 июня начался третий этап гидравлических испытаний тепловых сетей и плановых работ на теплоисточниках. В зону отключения горячего водоснабжения попадут жители Ленинского, Кировского, Пролетарского районов города в границах улиц: набережная реки Дон — пр. Сиверса — ул. Пушкинская — пр. Театральный — пр. Шолохова — 22, 21 линии.

Как пояснили в городской администрации, подачу горячего водоснабжения должны восстановить до 18 июля 2024 года. По крайней мере такую задачу поставила администрация Ростова перед ресурсоснабжающими организациями. Тем более, что после 2-го этапа гидравлических испытаний без горячего водоснабжения в донской столице по-прежнему остаются 48 многоквартирных домов. Хотя при утверждении графика плановых работ, теплоснабжающие организации гарантировали городу своевременное выполнение работ и устранение всех порывов на теплотрассах, выявленных во время гидравлических испытаний.

Заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики Артем Арутюнян отмечает, что администрация города делает все возможное, чтобы как можно скорее восстановить подачу горячей воды горожанам.

— По поручению главы Администрации города Алексея Валентиновича Логвиненко нами принят ряд мер. В частности, направлено письмо Генеральному директору управляющей организации «Ростовских тепловых сетей» с требованием увеличить количество бригад, выделить дополнительные силы и средства для решения проблемы и обеспечить отключенных потребителей горячей водой в полном объеме в кратчайшие сроки! Одновременно мы обратились в прокуратуру города для принятия мер прокурорского реагирования по факту срыва сроков восстановления горячего водоснабжения ресурсоснабжающими организациями, — сказал Артем Арутюнян.

Он также добавил, что по требованию Администрации города Ростовские тепловые сети уже нарастили количество аварийных бригад для устранения дефектов с 8 до 13. При необходимости их количество доведут до 16-ти.

Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Одновременно с ремонтом магистральных сетей АО «Теплокоммунэнерго» в усиленном режиме ведутся работы по ремонту тепловых вводов в многоквартирные дома. К данным работам привлечено 12 аварийно-восстановительных бригад с полным обеспечением необходимыми материалами и спецтехникой. Городские власти и Департамент ЖКХ держит проведение работ на особом контроле и следит за ходом работ по каждому объекту.

Администрация города Ростова-на-Дону просит жителей города проявить понимание и терпение к неудобствам, связанным с отключением энергоресурсов при подготовке города к зимнему периоду. Ведь проводимые мероприятия должны обеспечить надежную работу системы теплоснабжения в зимних условиях и значительно сократить риски возникновения аварийных ситуаций.

Подпишитесь
Жители Ростовской области шокированы ценами на продукты и гадают, кто стрелял в ТЦ
Сегодня, 15:41
Плесень, тараканы, грязь: пациент рассказал об условиях в больнице Шахт
Сегодня, 12:24
В прокуратуре напомнили о наказании за использование дронов в Ростовской области
Сегодня, 13:47
Стало известно, где купить картофель дешевле в Ростовской области
Сегодня, 15:01
Мошенники в Ростовской области стали массово «торговать» местами в вузах
Сегодня, 12:29
Ростовский ЖК признан лучшим региональным жилым комплексом премиум-класса в России
Сегодня, 09:50