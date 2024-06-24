Восстановление подачи горячей воды в домах ростовчан на особом контроле

Как пояснили в городской администрации, подачу горячего водоснабжения должны восстановить до 18 июля 2024 года. По крайней мере такую задачу поставила администрация Ростова перед ресурсоснабжающими организациями. Тем более, что после 2-го этапа гидравлических испытаний без горячего водоснабжения в донской столице по-прежнему остаются 48 многоквартирных домов. Хотя при утверждении графика плановых работ, теплоснабжающие организации гарантировали городу своевременное выполнение работ и устранение всех порывов на теплотрассах, выявленных во время гидравлических испытаний.