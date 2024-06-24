Восстановление подачи горячей воды в домах ростовчан на особом контроле

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
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В соответствии с графиком подготовки к отопительному сезону 2024–2025 годов в городе Ростове-на-Дону 24 июня начался третий этап гидравлических испытаний тепловых сетей и плановых работ на теплоисточниках. В зону отключения горячего водоснабжения попадут жители Ленинского, Кировского, Пролетарского районов города в границах улиц: набережная реки Дон — пр. Сиверса — ул. Пушкинская — пр. Театральный — пр. Шолохова — 22, 21 линии.
Как пояснили в городской администрации, подачу горячего водоснабжения должны восстановить до 18 июля 2024 года. По крайней мере такую задачу поставила администрация Ростова перед ресурсоснабжающими организациями. Тем более, что после 2-го этапа гидравлических испытаний без горячего водоснабжения в донской столице по-прежнему остаются 48 многоквартирных домов. Хотя при утверждении графика плановых работ, теплоснабжающие организации гарантировали городу своевременное выполнение работ и устранение всех порывов на теплотрассах, выявленных во время гидравлических испытаний.
Заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики Артем Арутюнян отмечает, что администрация города делает все возможное, чтобы как можно скорее восстановить подачу горячей воды горожанам.
— По поручению главы Администрации города Алексея Валентиновича Логвиненко нами принят ряд мер. В частности, направлено письмо Генеральному директору управляющей организации «Ростовских тепловых сетей» с требованием увеличить количество бригад, выделить дополнительные силы и средства для решения проблемы и обеспечить отключенных потребителей горячей водой в полном объеме в кратчайшие сроки! Одновременно мы обратились в прокуратуру города для принятия мер прокурорского реагирования по факту срыва сроков восстановления горячего водоснабжения ресурсоснабжающими организациями, — сказал Артем Арутюнян.
Он также добавил, что по требованию Администрации города Ростовские тепловые сети уже нарастили количество аварийных бригад для устранения дефектов с 8 до 13. При необходимости их количество доведут до 16-ти.
Одновременно с ремонтом магистральных сетей АО «Теплокоммунэнерго» в усиленном режиме ведутся работы по ремонту тепловых вводов в многоквартирные дома. К данным работам привлечено 12 аварийно-восстановительных бригад с полным обеспечением необходимыми материалами и спецтехникой. Городские власти и Департамент ЖКХ держит проведение работ на особом контроле и следит за ходом работ по каждому объекту.
Администрация города Ростова-на-Дону просит жителей города проявить понимание и терпение к неудобствам, связанным с отключением энергоресурсов при подготовке города к зимнему периоду. Ведь проводимые мероприятия должны обеспечить надежную работу системы теплоснабжения в зимних условиях и значительно сократить риски возникновения аварийных ситуаций.