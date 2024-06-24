Вождению самокатами предложили обучать в школах Ростова

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Он рассказал, что эта сфера развивается стихийно, что не является безопасным.
«В нашей стране нужно формировать культуру езды на электротранспорте на уровне власти. Правовое преследование нарушителей ПДД в России на сегодняшний день, к сожалению, хромает. Чтобы реально решить проблему транспортной дисциплины на дорогах, ее нужно ужесточить, а также доработать законодательство в сфере дорожного движения (чтобы обеспечить безопасность не только пешеходов, но и тех, кто использует самокат или велосипед)», — отметил собеседник.
Он добавил, что начинать учить культуре вождения, как и любой другой культуре, нужно чем раньше, тем лучше. В СССР обучали вождению в профильных учебных заведениях. Сейчас коммерческий подход практически не предусматривает для подростка возможности приобщиться к культуре вождения ранее достижения возраста получения водительских прав.
Несмотря на продажу ориентированных на подростков моделей квадроциклов, мопедов, мощных электросамокатов, нет единой политики внедрения каких-либо водительских навыков в образовательных учреждениях.
«Хотя для россиян сегодня (особенно для жителей городов миллионников), это в первую очередь вопрос безопасности, который должен быть как минимум включен в курс ОБЖ. Несмотря на то, что государство механизм неторопливый, все идет именно к госрегулированию и этого сегмента транспорта», — уточнил собеседник.
Он добавил, что помимо введения штрафов властям нужно заняться инфраструктурой. В большинстве городов недостаточное количество велосипедных дорожек. А чтобы на самокате ездить по обочине, нужны фары (у бюджетных моделей отсутствуют), и человеку необходимо потратиться на одежду со светоотражающими элементами (далеко не все это делают). Езда же в потоке людей по тротуару неудобна и небезопасна, как для водителя самоката, так и для пешехода.
Основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников рассказал нам, что вопрос о запрете или ограничении электросамокатов является актуальной темой для обсуждения в связи с ростом их популярности и увеличением числа связанных с ними инцидентов. Существует несколько аргументов за и против введения ограничений на использование этого транспорта:
Многие пешеходы выражают обеспокоенность по поводу высокой скорости и непредсказуемого поведения некоторых водителей. Запрет или ограничение скорости может помочь снизить риск столкновений и травм людей.
Некоторые пользователи электросамокатов игнорируют правила дорожного движения, выезжая на тротуары, двигаясь по дорогам в неправильном направлении или набирая высокую скорость. Ограничение может помочь обеспечить соблюдение правил и повысить безопасность на дорогах.
Электросамокаты являются удобным и экологически чистым способом передвижения по городу. Они могут помочь разгрузить общественный транспорт и снизить количество автомобилей на дорогах, что положительно повлияет на экологию и дорожную ситуацию.
Эксперт рассказал, что многие пользователи все же соблюдают правила дорожного движения и проявляют уважение к пешеходам. Введение ограничений может наказать ответственных граждан за действия безответственных людей. Вместо этого можно сосредоточиться на повышении ответственности водителей и улучшении системы контроля.
«Запрет или ограничение может негативно повлиять на развивающуюся индустрию микромобильности и связанные с ней бизнесы, такие как сервисы проката самокатов. Это может привести к финансовым потерям и снижению конкуренции на рынке транспортных услуг», — подытожил эксперт.
Директор по развитию компании «STEP. Транспортные решения» Алексей Смирнов сообщил нам, что идти путем запрета всегда проще, чем пытаться адаптировать городскую среду под изменяющиеся реалии транспортных сценариев горожан.
«Да, микромобильность и электросамокаты пришли в наши города и доставляют неудобство некоторым группам населения, но в то же время предоставляют горожанам возможность перемещаться по городу беспрепятственно и более гибко, нежели на существующем общественном транспорте, который может быть перегружен, иметь неудобное расписание или неудобные маршруты», — отметил специалист.
Сама микромобильность как передвижение по городу на компактном и экологичном транспорте, это составная часть более глобальной задачи по улучшению транспортной доступности, снижению пробок и аварийности. В долгосрочной перспективе это значительный вклад в улучшение экологической ситуации. Около 60% поездок на электросамокатах с высокой долей вероятности были бы совершены на автомобилях, если б не было бы СИМ.
Тем временем, электросамокаты отлично закрывают потребность в коротких поездках, а известно, что до 90% автомобильных выбросов в атмосферу происходит как раз на протяжении первых полутора километров, пока двигатель не прогрелся.
Подсчитано также, что если 50 тысяч автомобилистов каждую двадцатую поездку будут совершать на СИМ, то количество выбросов углекислого газа резко уменьшится.
Есть и экономические преимущества в развитии микромобильности в городах. Около 83% владельцев бизнеса в ритейл-сегменте отмечают, что улучшение пешеходной и велосипедной инфраструктуры на улице способствует привлечению клиентов и примерно в 1,5 раза повышают посещаемость.
«Поэтому запрещать электросамокаты невыгодно. Вместо этого стоит говорить с операторами кикшеринга, возможно, вводить какие-то зоны ограничения по опыту других городов, то есть так называемые медленные зоны или зоны запрета движения в случае, если это какие-то места в городе, где всегда массовое скопление людей», — объяснил Алексей Смирнов.
Напомним, что на электросамокатах запретили ездить на всем протяжении Пушкинской улицы — от дома №1 до пересечения с проспектом Театральным. А в парках снизили максимально допустимую скорость передвижения до 15 километров в час.
Сделано это было в целях безопасности, однако горожане заявляют, что запреты нарушаются.
Алексей Смирнов рассказал, что городам необходимо работать над развитием инфраструктуры, поскольку, когда она есть, пользователи электросамокатов согласно ПДД должны перемещаться только по ней. Тогда в целом запрещать ничего не придется. И не стоит забывать об обучении горожан правилам движения, включающим СИМы.