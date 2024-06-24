Вождению самокатами предложили обучать в школах Ростова

Он добавил, что помимо введения штрафов властям нужно заняться инфраструктурой. В большинстве городов недостаточное количество велосипедных дорожек. А чтобы на самокате ездить по обочине, нужны фары (у бюджетных моделей отсутствуют), и человеку необходимо потратиться на одежду со светоотражающими элементами (далеко не все это делают). Езда же в потоке людей по тротуару неудобна и небезопасна, как для водителя самоката, так и для пешехода.