Жителей многоэтажных домов на Каширской в Ростове лишили воды на сутки в жару

У жителей улицы Каширской с 13 мая отсутствует горячая вода. При этом ростовчан предупредили об отключении и холодной воды на сутки. То есть в жару людей решили оставить без ресурса жизнеобеспечения, об этом они сообщили RostovGazeta.

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