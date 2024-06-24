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Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Жителей многоэтажных домов на Каширской в Ростове в жару решили на сутки лишить воды

Жителей многоэтажных домов на Каширской в Ростове лишили воды на сутки в жару

24 июня 2024, 09:53
Фото: rostovgazeta.ru
Жителей многоэтажных домов на Каширской в Ростове в жару решили на сутки лишить воды
У жителей улицы Каширской с 13 мая отсутствует горячая вода. При этом ростовчан предупредили об отключении и холодной воды на сутки. То есть в жару людей решили оставить без ресурса жизнеобеспечения, об этом они сообщили RostovGazeta.

Напомним, что горячую воду в домах Советского района отключили еще 13 мая. Обещали, что дадут ее 6 июня. Однако в многоэтажных домах № 6, 6/1, 8, 8/1, 8/4 и 18/4 на улице Каширской до сих пор отсутствует горячая вода.

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При этом жителей предупредили об отключении на сутки и холодной с 25 по 26 июня — из-за плановых ремонтных работ в сетях Водоканала.

«Второе лето у нас месяцами отсутствует горячая вода. Обещают отключить на один срок, а потом постоянно переносят. Теперь еще и на сутки выключат холодную? То есть в самую жару нас на сутки оставят вообще без воды?» — возмущаются жители улицы Каширской.

Люди напоминают, что холодную воду при отсутствии горячей на сутки им уже обещали отключить с 17 по 18 июня. Горожане сделали запасы, только воду в названую дату передумали выключать.

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В «Ростовских тепловых сетях» указанный в открытых источниках номер телефона оказался не рабочим — звонок сразу срывался. То же самое происходило и при обращении в пресс-службу Водоканала. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, как две улицы в Ростове оставили без холодной воды из-за ремонта горячей.

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