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Posted Сегодня, 15:41

Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

Жителей Ростовской области пугают беспилотники, цены на продукты и стрельба у ТЦ

Жители Ростовской области шокированы ценами на продукты и гадают, кто стрелял в ТЦ

24 июня 2024, 15:41
Фото: Ian Muttoo/cc by 2.0/flickr.com
Жителей Ростовской области пугают беспилотники, цены на продукты и стрельба у ТЦ
Беспилотники попытались атаковать Ростовскую область, тем временем рядом с торговым центром в Ростове задержали вооруженного мужчину, а в Центробанке объяснили подорожание продуктов в регионе.

Рост инфляции

Аналитики Центробанка России констатировали рост годовой инфляции в Ростовской области. За месяц она увеличилась до 7,64%. Это не могло не отразиться на ценах на продукты.

Так, выросла стоимость фруктов и овощей. Ситуацию усугубили возросшие траты производителей, а также небольшой урожай. В частности, по этим причинам подорожали огурцы, свекла и картофель. Бананы стали дороже из-за роста цен на их поставки из других стран.

Также в Ростовской области увеличилась стоимость молока, сметаны и сливочного масла. На рост цен повлияли возросшие затраты производителей на упаковку и зарплаты сотрудников.

ЦБ РФ объяснил, подорожание продуктов в Ростовской области
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Атака беспилотников

Утром 24 июня губернатор Василий Голубев сообщил об атаке БПЛА на Ростовскую область. Над территорией региона силы ПВО уничтожили четыре беспилотника самолетного типа. Какой именно район области они пытались атаковать, губернатор не уточнил.

Над территорией региона силы ПВО уничтожили четыре беспилотника самолетного типаНад территорией региона силы ПВО уничтожили четыре беспилотника самолетного типа
Над территорией региона силы ПВО уничтожили четыре беспилотника самолетного типа
Фото: mil.ru / для иллюстрации

Известно, что обломки одного из сбитых беспилотников упали на территории одного из предприятий. Пострадавших в результате инцидента нет.

Над Ростовской областью ночью сбили четыре беспилотника
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Вооруженный мужчина у ТЦ

В соцсетях распространилась информация о задержании вооруженного мужчины у одного из торговых центров на окраине города. По словам очевидцев, он был вооружен. Вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов.

В полиции Ростова рассказали, что мужчины на парковке торгового центра дергал ручки автомобилей. При себе у него было травматическое оружие. Но информацию о том, что мужчина мог стрелять и проникнуть внутрь самого ТЦ в МВД опровергли.

Вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов.Вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов.
Вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов.
Фото: t.me/suvorovskiyzhk

Пострадавших в результате инцидента нет. По предварительным данным, происшествие квалифицировали как административное правонарушение.

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