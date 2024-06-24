Жители Ростовской области шокированы ценами на продукты и гадают, кто стрелял в ТЦ

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Аналитики Центробанка России констатировали рост годовой инфляции в Ростовской области. За месяц она увеличилась до 7,64%. Это не могло не отразиться на ценах на продукты.
Так, выросла стоимость фруктов и овощей. Ситуацию усугубили возросшие траты производителей, а также небольшой урожай. В частности, по этим причинам подорожали огурцы, свекла и картофель. Бананы стали дороже из-за роста цен на их поставки из других стран.
Также в Ростовской области увеличилась стоимость молока, сметаны и сливочного масла. На рост цен повлияли возросшие затраты производителей на упаковку и зарплаты сотрудников.
Утром 24 июня губернатор Василий Голубев сообщил об атаке БПЛА на Ростовскую область. Над территорией региона силы ПВО уничтожили четыре беспилотника самолетного типа. Какой именно район области они пытались атаковать, губернатор не уточнил.
Известно, что обломки одного из сбитых беспилотников упали на территории одного из предприятий. Пострадавших в результате инцидента нет.
В соцсетях распространилась информация о задержании вооруженного мужчины у одного из торговых центров на окраине города. По словам очевидцев, он был вооружен. Вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов.
В полиции Ростова рассказали, что мужчины на парковке торгового центра дергал ручки автомобилей. При себе у него было травматическое оружие. Но информацию о том, что мужчина мог стрелять и проникнуть внутрь самого ТЦ в МВД опровергли.
Пострадавших в результате инцидента нет. По предварительным данным, происшествие квалифицировали как административное правонарушение.