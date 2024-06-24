Жительницу Ростова с редким заболеванием до 100 раз в день мучала головная боль

Ростовчанка рассказала, что приступы длятся по пять минут до 100 раз в день. Все это началось еще в августе 2023 года. 49-летняя дончанка описала свои ощущения, как пульсацию в височно-затылочной зоне с распространением на глаза из-за чего они слезоточат и краснеют. Помимо этого присутствует заложенность носа.