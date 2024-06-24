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Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Врачи ОКДЦ помогли ростовчанке, у которой 100 раз в день болела голова

Жительницу Ростова с редким заболеванием до 100 раз в день мучала головная боль

24 июня 2024, 09:56
Фото: Unsplash
Врачи ОКДЦ помогли ростовчанке, у которой 100 раз в день болела голова

Врачи в Ростове вылечили пациентку, которую головная боль мучала 100 раз в день

В Областной консультативно-диагностический центр обратилась женщина с сильными и частыми головными болями. Дончанка рассказала, что испытывает дискомфорт до 100 раз в день, сообщил областной Минзрав.

Ростовчанка рассказала, что приступы длятся по пять минут до 100 раз в день. Все это началось еще в августе 2023 года. 49-летняя дончанка описала свои ощущения, как пульсацию в височно-затылочной зоне с распространением на глаза из-за чего они слезоточат и краснеют. Помимо этого присутствует заложенность носа.

Почти год назад невролог назначил лечение женщине и боли прошли. Больше полугода она жила без признаков заболевания. Однако потом боль вернулась, а прошлые методы лечения не помогали.

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Сотрудники ОКДЦ смогли поставить дончанке диагноз. У нее выявили редкую форму патологии — пароксизмальную гемикранию. Другими словами это разновидность головных болей. Пациентке назначили новое лечение. После повторного приема стало ясно, что оно работает. У ростовчанки нет жалоб.

Ранее врачи в Ростовской области спасли младенца, который родился с пятикратным обвитием пуповиной.

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