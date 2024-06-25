Адвокат рассказал о допросе раненного в голову террориста из СИЗО в Ростове

Речь идет об единственном выжившем после штурма СИЗО-1 террористе Данииле Камневе*. Его адвокат Михаил Минаков рассказал, что после того, как его подзащитный пришел в сознание, его допросили следователи. Со слов коллеги адвоката, его вызывали в больницу, чтобы тот присутствовал на допросе Камнева.