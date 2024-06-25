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Адвокат рассказал о допросе раненного в голову террориста из СИЗО в Ростове

Адвокат рассказал о допросе раненного в голову террориста из СИЗО в Ростове

25 июня 2024, 11:18
Фото: rostovgazeta.ru
Адвокат рассказал о допросе раненного в голову террориста из СИЗО в Ростове
Один из террористов, взявших заложников в СИЗО-1 Ростова 16 июня, пришел в сознание, заявил РИА «Новости» его адвокат Михаил Минаков.

Речь идет об единственном выжившем после штурма СИЗО-1 террористе Данииле Камневе*. Его адвокат Михаил Минаков рассказал, что после того, как его подзащитный пришел в сознание, его допросили следователи. Со слов коллеги адвоката, его вызывали в больницу, чтобы тот присутствовал на допросе Камнева.

Адвокат террориста из СИЗО-1 в Ростова подтвердил, что он выжил
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«Коллега пойти не смог, но, вероятно, к нему вызвали другого адвоката», — рассказал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что Камневу сделали трепанацию черепа. Сложнейшая операция ему понадобилась, чтобы извлечь из головы пулю и осколки костей.

* — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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