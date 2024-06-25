Адвокат рассказал о допросе раненного в голову террориста из СИЗО в Ростове

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Речь идет об единственном выжившем после штурма СИЗО-1 террористе Данииле Камневе*. Его адвокат Михаил Минаков рассказал, что после того, как его подзащитный пришел в сознание, его допросили следователи. Со слов коллеги адвоката, его вызывали в больницу, чтобы тот присутствовал на допросе Камнева.
«Коллега пойти не смог, но, вероятно, к нему вызвали другого адвоката», — рассказал собеседник издания.
Ранее сообщалось, что Камневу сделали трепанацию черепа. Сложнейшая операция ему понадобилась, чтобы извлечь из головы пулю и осколки костей.
* — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.