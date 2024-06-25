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Адвокат захватчика заложников в СИЗО-1 Ростова подтвердил, что он выжил

Адвокат террориста из СИЗО-1 в Ростова подтвердил, что он выжил

25 июня 2024, 05:30
Фото: rostovgazeta.ru
Адвокат захватчика заложников в СИЗО-1 Ростова подтвердил, что он выжил
Один из террористов ростовского СИЗО-1, который участвовал в побеге и захвате заложников, выжил. Эту информацию подтвердил адвокат преступника, сообщает РИА «Новости».

Напомним, что 16 июня шесть заключенных нарушили порядок содержания СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Они взломали решетки камер и проникли в дежурную часть, где взяли в заложники двух сотрудников следственного изолятора. Террористы были вооружены самодельными заточками, топорами и ножами. В процессе переговоров стало понятно, что они хотят покинуть территорию учреждения. Злоумышленники требовали машину, оружие и возможность уехать. Силовикам пришлось ликвидировать заключенных для спасения заложников. Изначально сообщалось о гибели всех шестерых террористов, но позднее СМИ сообщили, что один из них выжил.

Адвокату показали видео, на котором видно лицо выжившего Даниила Камнева*. Защитник подтвердил, что это он, и отметил, что террорист находится в больнице.

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Ранее мужчина какое-то время находился в реанимации. Врачи провели трепанацию черепа для того, чтобы извлечь из головы захватчика пулю и осколки костей. На днях он пришел в себя.

До этого стало известно, что тела других захватчиков не отдадут семьям.

* — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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