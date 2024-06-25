Адвокат террориста из СИЗО-1 в Ростова подтвердил, что он выжил

Напомним, что 16 июня шесть заключенных нарушили порядок содержания СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Они взломали решетки камер и проникли в дежурную часть, где взяли в заложники двух сотрудников следственного изолятора. Террористы были вооружены самодельными заточками, топорами и ножами. В процессе переговоров стало понятно, что они хотят покинуть территорию учреждения. Злоумышленники требовали машину, оружие и возможность уехать. Силовикам пришлось ликвидировать заключенных для спасения заложников. Изначально сообщалось о гибели всех шестерых террористов, но позднее СМИ сообщили, что один из них выжил.