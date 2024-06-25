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Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Аналитики заявили об угрозе срыва отпусков в Крыму и Дагестане

Аналитики заявили об угрозе срыва отпусков в Крыму и Дагестане

25 июня 2024, 12:24
Фото: Pxhere
Аналитики заявили об угрозе срыва отпусков в Крыму и Дагестане
Атаки ракет на Крым и террористическая угроза в Дагестане могут стать причиной отмены отпусков в этих регионах, пишут «Новые известия».
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Отдых

23 июня в России произошло сразу два трагических события, повлекших гибель людей. Пляж в Севастополе атаковали украинские ракеты, а в Дагестане террористы напали на церковь, синагогу и сотрудников полиции. Эти события показали, что сегодня угроза для жизни есть даже для простых туристов, которые не проживают в опасных регионах, а всего лишь выбрались на отдых.

Чиновники заявили, что опасности для отдыхающих нет, и они могут без опаски приезжать. Аналитики полагают, что неудивительно, ведь и Крым, и Дагестан ежегодно посещают больше миллиона туристов. Сфера отдыха приносит в казну существенную прибыль.

Но сами туристы не разделяют оптимизма чиновников. Одни удивляются, зачем люди едут в Крым и Дагестан, другие полагают, что пляжный сезон и вовсе следовало бы закрыть ради безопасности.

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Наперекор региональным властям выступило Министерство экономического развития. Оно рекомендовало туроператорам и отельерам не штрафовать туристов за отмену туров и проживания в Дагестане.

Ранее турагент заявил, что ростовчане не откажутся от отдыха в Крыму из-за беспилотников.

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#Виктория Прутковская#Общество#Россия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Отдых#Терроризм
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