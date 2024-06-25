Аналитики заявили об угрозе срыва отпусков в Крыму и Дагестане

23 июня в России произошло сразу два трагических события, повлекших гибель людей. Пляж в Севастополе атаковали украинские ракеты, а в Дагестане террористы напали на церковь, синагогу и сотрудников полиции. Эти события показали, что сегодня угроза для жизни есть даже для простых туристов, которые не проживают в опасных регионах, а всего лишь выбрались на отдых.