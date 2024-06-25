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Posted Сегодня, 14:37

Published Сегодня, 14:37

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

Часть кредитных договоров Хоум Банка переходит на обслуживание в Совкомбанк

Часть кредитных договоров Хоум Банка переходит на обслуживание в Совкомбанк

25 июня 2024, 14:37
Фото: Совкомбанк
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ПАО «Совкомбанк» и ООО «ХКФ Банк» объявляют о переходе с 14 июля 2024 г. части кредитных договоров на обслуживание в Совкомбанк.

На основании соглашения об уступке прав требований часть кредитных договоров (денежный кредит, товарный кредит и кредит под залог автомобиля) перейдут на обслуживание в Совкомбанк БЕЗ изменения условий. Расчетная дата внесения средств и размер платежа по кредиту останутся прежними. До перехода кредита заемщика Хоум Банка в Совкомбанк клиенты смогут вносить платежи привычным способом.

На обслуживание в Совкомбанк перейдут только те кредитные договоры, номера которых будут указаны в СМС рассылке от Хоум Банка. Если один или несколько договоров не будут указаны в сообщении — значит они останутся на обслуживании в Хоум Банке.

После перевода кредита на обслуживания в Совкомбанк, чтобы оперативно получать информацию по кредиту и быстро вносить платежи, клиенты Хоум Банка смогут использовать приложение «Халва — Совкомбанк» (Войти в мобильное приложение. Для клиентов Хоум Банка) или личный кабинет . После 14.07.24 в них появится кредитный договор клиента Хоум Банка.

По всем кредитам, перешедшим на обслуживание в Совкомбанк, за 5 дней до даты платежа Совкомбанк будет присылать уведомление с суммой к погашению.

После перехода в Совкомбанк БЕЗ КОМИССИИ внести платеж можно:

Дополнительные способы погашения задолженности после перехода в Совкомбанк, где может взиматься комиссия:

  • переводы с карты на карту — на сайте Банка или через любые сторонние сервисы;
  • в отделениях Почты России;
  • банковским переводом по реквизитам.

Все способы погашения задолженности и внесения платежей здесь .

Дополнительную информацию всегда можно получить по телефону круглосуточного Контактного центра: 8-800-100-24-03 (звонок бесплатный).

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