Часть кредитных договоров Хоум Банка переходит на обслуживание в Совкомбанк

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
На основании соглашения об уступке прав требований часть кредитных договоров (денежный кредит, товарный кредит и кредит под залог автомобиля) перейдут на обслуживание в Совкомбанк БЕЗ изменения условий. Расчетная дата внесения средств и размер платежа по кредиту останутся прежними. До перехода кредита заемщика Хоум Банка в Совкомбанк клиенты смогут вносить платежи привычным способом.
На обслуживание в Совкомбанк перейдут только те кредитные договоры, номера которых будут указаны в СМС рассылке от Хоум Банка. Если один или несколько договоров не будут указаны в сообщении — значит они останутся на обслуживании в Хоум Банке.
После перевода кредита на обслуживания в Совкомбанк, чтобы оперативно получать информацию по кредиту и быстро вносить платежи, клиенты Хоум Банка смогут использовать приложение «Халва — Совкомбанк» (Войти в мобильное приложение. Для клиентов Хоум Банка) или личный кабинет . После 14.07.24 в них появится кредитный договор клиента Хоум Банка.
По всем кредитам, перешедшим на обслуживание в Совкомбанк, за 5 дней до даты платежа Совкомбанк будет присылать уведомление с суммой к погашению.
После перехода в Совкомбанк БЕЗ КОМИССИИ внести платеж можно:
Дополнительные способы погашения задолженности после перехода в Совкомбанк, где может взиматься комиссия:
Все способы погашения задолженности и внесения платежей здесь .
Дополнительную информацию всегда можно получить по телефону круглосуточного Контактного центра: 8-800-100-24-03 (звонок бесплатный).