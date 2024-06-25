Четырехлетний ребенок сгорел в пожаре в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
В поселке Мокрый Лог Ростовской области произошел пожар в жилом доме. Огонь быстро охватил здание. В нем находилась женщина с двумя детьми. В один момент она почувствовала запах гари и вылезла через окно с годовалым ребенком на руках. Когда побежала за вторым сыном, то уже не было возможности зайти в дом. Четырехлетний ребенок остался в огне.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в проводке. Сотрудники МЧС потушили возгорание на 56 квадратных метрах. Для ликвидации понадобилось шестеро спасателей и три единицы спецтехники.