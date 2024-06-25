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Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

В Ростовской области 4-летний ребенок сгорел в пожаре

Четырехлетний ребенок сгорел в пожаре в Ростовской области

25 июня 2024, 07:28
Фото: МЧС
В Ростовской области 4-летний ребенок сгорел в пожаре
В Ростовской области в поселке Мокрый Лог загорелся жилой дом. Женщина не успела вынести ребенка из горящего здания, сообщает региональный МЧС.

В поселке Мокрый Лог Ростовской области произошел пожар в жилом доме. Огонь быстро охватил здание. В нем находилась женщина с двумя детьми. В один момент она почувствовала запах гари и вылезла через окно с годовалым ребенком на руках. Когда побежала за вторым сыном, то уже не было возможности зайти в дом. Четырехлетний ребенок остался в огне.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в проводке. Сотрудники МЧС потушили возгорание на 56 квадратных метрах. Для ликвидации понадобилось шестеро спасателей и три единицы спецтехники.

Появилось видео страшного пожара на складе МВД в Ростове
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Фото: МЧС

Ранее в Каменске-Шахтинском на кладбище вспыхнул пожар, огонь повредил десятки надгробий.

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