Что известно о малоразмерном шаре, который сбили военные над Ростовской областью

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
В оборонном ведомстве рассказали, что 25 июня, около 14.45 мск, дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили малоразмерный воздушный шар. На территорию Ростовской области он был запущен из Украины. Разрушений и пострадавших в результате инцидента, по предварительным данным, нет.
В открытых источниках указывается, что малоразмерный воздушный шар представляет собой довольно простой беспилотный аппарат с пластиковым или резиновым шаром, небольшой коробкой с аппаратурой и балластом. Иногда к нему крепится дополнительное снаряжение. Часто такие воздушные шары перевозят на взрывчатку и другие опасные грузы.
Внешне они напоминают обычные метеозонды для сбора данных о погодных показателях. Размер шара может не превышать двух метров.
Военные специалисты обращают внимание, что такой вид беспилотников собирается быстро и без особых затрат. При этом он крайне опасен. Воздушные шары могут использоваться для сброса бомб и нанесения ущерба системам противовоздушной обороны.
Ранее военные не сообщали об уничтожении в небе над Ростовской областью таких воздушных шаров. Но такие беспилотные аппараты уже сбивали на Белгородской, Курской, Воронежской, Московской, Тульской и Липецкой областями.
Напомним, в ночь на 24 июня Ростовскую область пытались атаковать украинские беспилотники. Их уничтожили силы противовоздушной обороны.