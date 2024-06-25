Что известно о малоразмерном шаре, который сбили военные над Ростовской областью

В открытых источниках указывается, что малоразмерный воздушный шар представляет собой довольно простой беспилотный аппарат с пластиковым или резиновым шаром, небольшой коробкой с аппаратурой и балластом. Иногда к нему крепится дополнительное снаряжение. Часто такие воздушные шары перевозят на взрывчатку и другие опасные грузы.