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Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:57

Updated Сегодня, 14:57

Что известно о воздушном шаре, который сбили военные над Ростовской областью

Что известно о малоразмерном шаре, который сбили военные над Ростовской областью

25 июня 2024, 14:43
Фото: wikimedia.org
Что известно о воздушном шаре, который сбили военные над Ростовской областью
25 июня силы ПВО уничтожили над Ростовской областью малоразмерный воздушный шар, запущенный ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве рассказали, что 25 июня, около 14.45 мск, дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили малоразмерный воздушный шар. На территорию Ростовской области он был запущен из Украины. Разрушений и пострадавших в результате инцидента, по предварительным данным, нет.

Над Ростовской областью уничтожили воздушный шар, запущенный из Украины
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В открытых источниках указывается, что малоразмерный воздушный шар представляет собой довольно простой беспилотный аппарат с пластиковым или резиновым шаром, небольшой коробкой с аппаратурой и балластом. Иногда к нему крепится дополнительное снаряжение. Часто такие воздушные шары перевозят на взрывчатку и другие опасные грузы.

Внешне они напоминают обычные метеозонды для сбора данных о погодных показателях. Размер шара может не превышать двух метров.

Военные специалисты обращают внимание, что такой вид беспилотников собирается быстро и без особых затрат. При этом он крайне опасен. Воздушные шары могут использоваться для сброса бомб и нанесения ущерба системам противовоздушной обороны.

Ранее военные не сообщали об уничтожении в небе над Ростовской областью таких воздушных шаров. Но такие беспилотные аппараты уже сбивали на Белгородской, Курской, Воронежской, Московской, Тульской и Липецкой областями.

Напомним, в ночь на 24 июня Ростовскую область пытались атаковать украинские беспилотники. Их уничтожили силы противовоздушной обороны.

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