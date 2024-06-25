ФСИН подключили к борьбе с тюремными мошенниками в Ростовской области

По словам Кухтинова, граждане терпят большие убытки от телефонных и интернет-мошенников. Только за первые пять месяцев 2024 года ущерб от их действий составил 650 миллионов рублей. Это на 128 миллионов рублей больше, чем за тот же период прошлого года.