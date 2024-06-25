rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

В МВД рассказали, как сотрудничают со ФСИН для борьбы с тюремными мошенниками

ФСИН подключили к борьбе с тюремными мошенниками в Ростовской области

25 июня 2024, 13:31
Фото: 1MI
В МВД рассказали, как сотрудничают со ФСИН для борьбы с тюремными мошенниками
Проблема IT-преступности приобретает все более глобальный характер, рассказал на пресс-конференции начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Ростовской области Андрей Кухтинов.

По словам Кухтинова, граждане терпят большие убытки от телефонных и интернет-мошенников. Только за первые пять месяцев 2024 года ущерб от их действий составил 650 миллионов рублей. Это на 128 миллионов рублей больше, чем за тот же период прошлого года.

Мошенники в Ростовской области стали массово «торговать» местами в вузах
Узнать подробнее

Особой темой в сфере телефонного и сетевого мошенничества является преступная сеть, развернутая в колониях. Заключенные, имеющие телефоны, звонят гражданам, представляясь сотрудниками банков, полицейскими и т. д., и разными обманными способами завладевают их деньгами.

«Сейчас, конечно же, с уверенностью сказать, что кибермошенничества в колониях нет — нельзя. Они [мошенники] никуда не делись», — говорит Андрей Кухтинов.

Он добавил, что полицейские активно взаимодействуют с Федеральной службой исполнения наказаний.

«Мы проводим целый набор мероприятий в местах лишения свободы. Выявляем такие случаи. Есть определенные результаты, наработки. Сейчас у нас ведется работа, но я в интересах службы не буду говорить, где и что. Но работа такая идет», — рассказал Кухтинов.

Ранее сообщалось, что новая система защиты от кредитных мошенников внедряется в России.

Читайте также:
В предприятиях по услугам связи помогали телефонным мошенникам в РостовеВласти Ростова пригрозили прокуратурой «РТС» за срыв сроков подачи горячей водыСуд в Ростове арестовал подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мошенники#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
Украина атакует Ростовскую область шарами, а жителям объявили «сухой закон»
Сегодня, 15:06
Стало известно, когда Ростов накроет жарой выше +35 градусов
Сегодня, 14:02
Нейрофизиолог предрек проблемы с диагностикой в больницах Ростова из-за роботов
Сегодня, 13:29
Ростовский разработчик комплекса РЭБ попал под санкции ЕС
Сегодня, 13:22
Мошенники стали массово обманывать студентов в Ростовской области
Сегодня, 11:09