ФСИН подключили к борьбе с тюремными мошенниками в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
По словам Кухтинова, граждане терпят большие убытки от телефонных и интернет-мошенников. Только за первые пять месяцев 2024 года ущерб от их действий составил 650 миллионов рублей. Это на 128 миллионов рублей больше, чем за тот же период прошлого года.
Особой темой в сфере телефонного и сетевого мошенничества является преступная сеть, развернутая в колониях. Заключенные, имеющие телефоны, звонят гражданам, представляясь сотрудниками банков, полицейскими и т. д., и разными обманными способами завладевают их деньгами.
«Сейчас, конечно же, с уверенностью сказать, что кибермошенничества в колониях нет — нельзя. Они [мошенники] никуда не делись», — говорит Андрей Кухтинов.
Он добавил, что полицейские активно взаимодействуют с Федеральной службой исполнения наказаний.
«Мы проводим целый набор мероприятий в местах лишения свободы. Выявляем такие случаи. Есть определенные результаты, наработки. Сейчас у нас ведется работа, но я в интересах службы не буду говорить, где и что. Но работа такая идет», — рассказал Кухтинов.
Ранее сообщалось, что новая система защиты от кредитных мошенников внедряется в России.