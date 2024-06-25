Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что против ношения никаба

Глава Республики Дагестан заявил, что ношения никаба это небезопасно, к тому же несвойственно народам Кавказа. Меликов считает, что одеяние могут использовать злоумышленники. Таким образом, мужчины могут маскировать свою личность, а женщины прятать запрещенные предметы. Это опасно с точки зрения террористической безопасности.