Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что против ношения никаба

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Глава Республики Дагестан заявил, что ношения никаба это небезопасно, к тому же несвойственно народам Кавказа. Меликов считает, что одеяние могут использовать злоумышленники. Таким образом, мужчины могут маскировать свою личность, а женщины прятать запрещенные предметы. Это опасно с точки зрения террористической безопасности.
Кроме того, использование данного одеяния нехарактерно кавказским народам.
Ранее стало известно, что девять человек погибли в Дербенте и в Махачкале из-за нападения террористов.
До этого политолог Михайлов поддержал идею запретить ношение никабов в Ростовской области.