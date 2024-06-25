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Updated Сегодня, 10:41

Глава Дагестана Сергей Меликов выступил против ношения никаба

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что против ношения никаба

25 июня 2024, 10:37
Фото: Изображение Midjourney
Глава Дагестана Сергей Меликов выступил против ношения никаба
Глава Дагестана Сергей Меликов высказался против ношения никаба. Он отметил, что это несвойственно кавказским народам, сообщает портал РИА «Новости».

Глава Республики Дагестан заявил, что ношения никаба это небезопасно, к тому же несвойственно народам Кавказа. Меликов считает, что одеяние могут использовать злоумышленники. Таким образом, мужчины могут маскировать свою личность, а женщины прятать запрещенные предметы. Это опасно с точки зрения террористической безопасности.

Кроме того, использование данного одеяния нехарактерно кавказским народам.

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Ранее стало известно, что девять человек погибли в Дербенте и в Махачкале из-за нападения террористов.

До этого политолог Михайлов поддержал идею запретить ношение никабов в Ростовской области.

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