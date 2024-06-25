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Published Сегодня, 18:14

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Коммунальный фонтан забил на Каширской в Ростове после запуска холодной воды

Коммунальный фонтан забил на Каширской в Ростове после запуска холодной воды

25 июня 2024, 18:14
Фото: rostovgazeta.ru
Коммунальный фонтан стал бить из-под земли на улице Каширской в Ростове после подачи холодной воды, сообщили RostovGazeta местные жители.

В Советском районе Ростова сегодня, 25 июня с утра на сутки отключили холодную воду. Однако горожане с улицы Каширской были приятно удивлены, когда вернувшись с работы увидели, что не прошло и суток, а вода пошла из кранов.

Однако вместе с подачей воды возле магазина на Каширской из-под земли забил коммунальный фонтан. Да так, что потоками воды залило проезжую часть дороги.

«Да когда уже основательно заменят трубы, сколько еще это будет творится, сплошь и рядом одно и то же», — возмущались собравшиеся возле фонтана люди.
Возле магазина на Каширской из-под земли забил коммунальный фонтан
Видео: rostovgazeta.ru
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К месту происшествия машина аварийной службы подъехала относительно оперативно. Фонтан ликвидировали. По словам жителей ближайших домов, холодная вода в кранах есть. Однако многие признались, что опасаются ее отключения и собираются делать еще запасы.

В ростовском Водоканале сообщили, что холодную воду сегодня дали не окончательно. Сети еще проверяют.

«До 9-и утра будут проверять сети, воду будут включать и отключать», — подчеркнули в Водоканале.

Напомним, что горячей воды у жителей домов на Каширской нет с 13 мая. Ожидалось, что ее дадут 6 июня, однако сроки постоянно переносят.

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