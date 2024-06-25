Логвиненко показал, как будет выглядеть фонтан «Атланты» в Ростове после реставрации

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
В Ростове-на-Дону продолжается реконструкция фонтана «Атланты», который находится на Театральной площади. В рамках проекта проводится капитальный ремонт чаши бассейна, обновление фигур и другие общестроительные работы.
После реализации проекта фонтан станет свето-музыкальным. В него запрограммируют более 100 разнообразных водных композиций. Ориентировочно работы закончат к 1 мая 2025 года.
Ранее в донской столице сломался свето-музыкальный фонтан в парке «Левобережном». Подробнее о причинах поломки в материале RostovGazeta.