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Логвиненко показал, как будет выглядеть фонтан «Атланты» через год в Ростове

Логвиненко показал, как будет выглядеть фонтан «Атланты» в Ростове после реставрации

25 июня 2024, 05:10
Фото: 1MI
Логвиненко показал, как будет выглядеть фонтан «Атланты» через год в Ростове

Фонтан «Атланты» в Ростове станет светомузыкальным после реставрации

В Ростове-на-Дону продолжается реконструкция фонтана «Атланты». После ремонтных работ он станет свето-музыкальным, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко в телеграм-канале.

В Ростове-на-Дону продолжается реконструкция фонтана «Атланты», который находится на Театральной площади. В рамках проекта проводится капитальный ремонт чаши бассейна, обновление фигур и другие общестроительные работы.

После реализации проекта фонтан станет свето-музыкальным. В него запрограммируют более 100 разнообразных водных композиций. Ориентировочно работы закончат к 1 мая 2025 года.

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Логвиненко показал, как будет выглядеть фонтан «Атланты» через год в Ростове
Видео: 1MI

Ранее в донской столице сломался свето-музыкальный фонтан в парке «Левобережном». Подробнее о причинах поломки в материале RostovGazeta.

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