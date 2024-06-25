Массовый мор рыбы зафиксирован в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Хутор располагается в Морозовском районе. Жители рассказывают, что на днях обнаружили в местной реке огромное количество мертвой рыбы. Она всплыла на поверхность воды. Сам водоем выглядит, скорее, как болото. Вода в нем очень мутная.
Что стало причиной загрязнения реки и гибели рыбы, неизвестно. Жители не исключают сброса канализации или других отходов в воду. В Минприроды и управлении Росрыболовства ситуацию не комментировали.
Ранее жители Волгодонска рассказали, что задыхаются от вони дохлой рыбы в пруду. Они также предполагают, что причиной гибели рыбы стало искусственное загрязнение водоема.