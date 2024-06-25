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Posted Сегодня, 16:23

Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

Фото для иллюстрации

Массовый мор рыбы зафиксирован в Ростовской области

25 июня 2024, 16:23
Фото: rostovgazeta.ru
Фото для иллюстрации
В хуторе Трофименкове Ростовской области массово погибла речная рыба, рассказали в социальных сетях местные жители.

Хутор располагается в Морозовском районе. Жители рассказывают, что на днях обнаружили в местной реке огромное количество мертвой рыбы. Она всплыла на поверхность воды. Сам водоем выглядит, скорее, как болото. Вода в нем очень мутная.

Фото для иллюстрации
Видео: ВКонтакте «Новости Ростова-на-Дону — Rostovnews61»

Что стало причиной загрязнения реки и гибели рыбы, неизвестно. Жители не исключают сброса канализации или других отходов в воду. В Минприроды и управлении Росрыболовства ситуацию не комментировали.

Ранее жители Волгодонска рассказали, что задыхаются от вони дохлой рыбы в пруду. Они также предполагают, что причиной гибели рыбы стало искусственное загрязнение водоема.

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