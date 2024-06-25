На Авито стартует распродажа вещей от частных продавцов со скидками до 80%

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Распродавать товары будут на Авито с 24 июня по 7 июля, а участниками станут продавцы с рейтингом выше 4,5 балла. Первая в истории компании распродажа федерального масштаба, где можно найти скидки людям от людей, получила название «Хватамба».
Команда сервиса пригласила пользователей, продающих товары в категориях «Одежда, обувь и аксессуары», «Электроника», «Запчасти» и «Для дома и дачи».
Объявления, участвующие в распродаже, будут получать на 35% больше внимания от широкой аудитории Авито. В течение двух недель все желающие смогут приобрести товары из этих категорий со скидками до 80%.
Авито проследит, чтобы в «Хватамбу» попадали только товары с честными скидками. Разработанный командой алгоритм анализирует поведение продавцов на платформе до начала распродажи и во время нее. Если система обнаружит, что цены на товары были повышены перед распродажей, такие объявления не будут отображаться пользователям. Это исключает возможность, что продавцы могут увеличить цену, чтобы компенсировать себе скидку и привлечь покупателей «выгодными» предложениями. Кроме того, алгоритм контролирует, чтобы цена, с которой предлагается скидка, не превышала среднюю за месяц.
Никита Шашкевич, руководитель категории Lifestyle в Авито, рассказал, что такой формат позволяет пользователям находить действительно выгодные предложения, избегая повышения цен перед объявлением скидок, что часто бывает на подобных акциях. Также он отметил наличие на платформе механизмов безопасных сделок при доставке, где средства «замораживаются» до момента получения и проверки товара покупателем, а география сделок охватывает всю страну.
Перед началом распродажи специалисты Авито провели опрос, из которого следует, что одежда является одной из наиболее популярных категорий среди жителей Ростова-на-Дону, покупаемых со скидками. 85% опрошенных приобретают одежду на распродажах, а 63% выбирают обувь. Мебель с дисконтом ищут 13% респондентов, а выгодные предложения по запчастям интересуют 10% пользователей из Ростова-на-Дону.
Минимальный уровень скидки на товары, участвующие в распродаже, зависит от их стоимости и начинается от 5%. Максимальная скидка может достигать 80%, причем ее размер определяется владельцем товаров.