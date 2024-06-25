На Авито стартует распродажа вещей от частных продавцов со скидками до 80%

Авито проследит, чтобы в «Хватамбу» попадали только товары с честными скидками. Разработанный командой алгоритм анализирует поведение продавцов на платформе до начала распродажи и во время нее. Если система обнаружит, что цены на товары были повышены перед распродажей, такие объявления не будут отображаться пользователям. Это исключает возможность, что продавцы могут увеличить цену, чтобы компенсировать себе скидку и привлечь покупателей «выгодными» предложениями. Кроме того, алгоритм контролирует, чтобы цена, с которой предлагается скидка, не превышала среднюю за месяц.