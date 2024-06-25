rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Над Ростовской областью уничтожили воздушный шар, запущенный из Украины

Над Ростовской областью уничтожили воздушный шар, запущенный из Украины

25 июня 2024, 13:05
Фото: Минобороны РФ / Для иллюстрации
Над Ростовской областью уничтожили воздушный шар, запущенный из Украины
Силы ПВО уничтожили над Ростовской областью малоразмерный воздушный шар, запущенный ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве рассказали, что 25 июня, около 14.45 мск, дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили малоразмерный воздушный шар над территорией Ростовской области. Он был запущен в воздушное пространство России с территории Украины.

В прокуратуре напомнили о наказании за использование дронов в Ростовской области
Узнать подробнее

Перевозил ли воздушный шар какой-либо опасный груз, не уточняется. О разрушениях в результате работы ПВО в Ростовской области не сообщалось. Власти региона информацию от Минобороны никак не комментировали.

Напомним, в ночь на 24 июня Ростовскую область пытались атаковать украинские беспилотники. Их уничтожили силы противовоздушной обороны.

Читайте также:
Тревожная сирена разбудила жителей Ростова в ночь на 24 июняВ Минобороны назвали подробности ночной атаки БПЛА на Ростовскую областьНад Ростовской областью ночью сбили четыре беспилотника
#Виктория Прутковская#Общество#Россия#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия#Специальная военная операция
Подпишитесь
Украина атакует Ростовскую область шарами, а жителям объявили «сухой закон»
Сегодня, 15:06
Стало известно, когда Ростов накроет жарой выше +35 градусов
Сегодня, 14:02
ФСИН подключили к борьбе с тюремными мошенниками в Ростовской области
Сегодня, 13:31
Нейрофизиолог предрек проблемы с диагностикой в больницах Ростова из-за роботов
Сегодня, 13:29
Ростовский разработчик комплекса РЭБ попал под санкции ЕС
Сегодня, 13:22
Мошенники стали массово обманывать студентов в Ростовской области
Сегодня, 11:09