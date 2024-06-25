Над Ростовской областью уничтожили воздушный шар, запущенный из Украины

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
В оборонном ведомстве рассказали, что 25 июня, около 14.45 мск, дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили малоразмерный воздушный шар над территорией Ростовской области. Он был запущен в воздушное пространство России с территории Украины.
Перевозил ли воздушный шар какой-либо опасный груз, не уточняется. О разрушениях в результате работы ПВО в Ростовской области не сообщалось. Власти региона информацию от Минобороны никак не комментировали.
Напомним, в ночь на 24 июня Ростовскую область пытались атаковать украинские беспилотники. Их уничтожили силы противовоздушной обороны.