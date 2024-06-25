Пожелавший отправиться на СВО глава района в Ростовской области пойдет под суд

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
В Цимлянский районный суд поступило уголовное дело на Владимира Светличного. Бывший глава администрации района обвиняется по части 1 статьи 285 и пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями из корыстных/личных целей.
Следствие предполагает, что Светличный знал о завышении стоимости ремонта МБУК «Цимлянского районного краеведческого музея» и целенаправленно не предпринял мер по снижению цены. Это нарушило интересы общества, государства и дало возможность директору строительной компании похитить около 18,4 миллиона рублей.
Кроме того, экс-глава района не захотел покидать свое место работы после окончания срока полномочий и попытался незаконным способом сохранить свою должность. Светличный баллотировался на новый срок и решил организовать фиктивный конкурс. Он заранее выяснил ответы на тесты, которые необходимо решить для получения должности, а его конкурентами были технические кандидаты.
В настоящее время суд назначил заседание. Оно пройдет 27 июня этого года.
Светличный сообщал, что решил уйти добровольцем на фронт спецоперации. Решение он назвал «осознанным». Глава района даже успел написать заявление в военкомате, которое уже было якобы одобрено, но суд вынес решение об аресте в рамках уголовного дела.