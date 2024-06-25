Пожелавший отправиться на СВО глава района в Ростовской области пойдет под суд

Кроме того, экс-глава района не захотел покидать свое место работы после окончания срока полномочий и попытался незаконным способом сохранить свою должность. Светличный баллотировался на новый срок и решил организовать фиктивный конкурс. Он заранее выяснил ответы на тесты, которые необходимо решить для получения должности, а его конкурентами были технические кандидаты.