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Пожелавший отправиться на СВО глава района в Ростовской области пойдет под суд

Пожелавший отправиться на СВО глава района в Ростовской области пойдет под суд

25 июня 2024, 10:08
Фото: donland.ru
Пожелавший отправиться на СВО глава района в Ростовской области пойдет под суд
В Ростовской области экс-главу Цимлянского района обвиняют в денежных махинациях и проведении формальных выборов, сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

В Цимлянский районный суд поступило уголовное дело на Владимира Светличного. Бывший глава администрации района обвиняется по части 1 статьи 285 и пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями из корыстных/личных целей.

Следствие предполагает, что Светличный знал о завышении стоимости ремонта МБУК «Цимлянского районного краеведческого музея» и целенаправленно не предпринял мер по снижению цены. Это нарушило интересы общества, государства и дало возможность директору строительной компании похитить около 18,4 миллиона рублей.

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Кроме того, экс-глава района не захотел покидать свое место работы после окончания срока полномочий и попытался незаконным способом сохранить свою должность. Светличный баллотировался на новый срок и решил организовать фиктивный конкурс. Он заранее выяснил ответы на тесты, которые необходимо решить для получения должности, а его конкурентами были технические кандидаты.

В настоящее время суд назначил заседание. Оно пройдет 27 июня этого года.

Светличный сообщал, что решил уйти добровольцем на фронт спецоперации. Решение он назвал «осознанным». Глава района даже успел написать заявление в военкомате, которое уже было якобы одобрено, но суд вынес решение об аресте в рамках уголовного дела.

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