Продажу алкоголя запретили в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
В Ростовской области с 28 июня будет действовать запрет на розничную торговлю спиртосодержащими напитками. Это связанно со школьными выпускными и выдачей аттестатов.
Так, в Ростове-на-Дону торжественные мероприятия назначены на 28 июня, а в других частях области на 28 и 29 июня. Именно в эти дни запрещено продавать алкоголь.
Отметим, что за нарушение запрета предпринимателям грозит штраф до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции.
Ранее в Ростовской области силовики накрыли два склада с контрафактным алкоголем. Местный житель хранил более тысячи бутылок у себя в гараже.