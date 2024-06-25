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Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

В Ростовской области временно перестанут продавать алкоголь с 28 июня

Продажу алкоголя запретили в Ростовской области

25 июня 2024, 08:18
Фото: Unsplash
В Ростовской области временно перестанут продавать алкоголь с 28 июня

В Ростовской области временно перестанут продавать алкоголь с 28 июня

В Ростовской области перестанут продавать алкогольную продукцию в магазинах. Временные ограничения действуют из-за школьных выпускных. Информация размещена на сайте регионального правительства.

В Ростовской области с 28 июня будет действовать запрет на розничную торговлю спиртосодержащими напитками. Это связанно со школьными выпускными и выдачей аттестатов.

Так, в Ростове-на-Дону торжественные мероприятия назначены на 28 июня, а в других частях области на 28 и 29 июня. Именно в эти дни запрещено продавать алкоголь.

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Отметим, что за нарушение запрета предпринимателям грозит штраф до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции.

Ранее в Ростовской области силовики накрыли два склада с контрафактным алкоголем. Местный житель хранил более тысячи бутылок у себя в гараже.

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