Производители спецтехники и оборудования «Росспецмаш» посетят ДГТУ

Напомним, что ассоциация «Росспецмаш» — это российская некоммерческая ассоциация производителей специализированной техники и оборудования. В нее входит 246 предприятий, среди которых производители сельскохозяйственной, дорожно-строительной и специализированной техники. Сегодня ассоциация развивает компетенции машиностроителей в производстве и экспорте, а также занимается созданием и модернизацией заводов.