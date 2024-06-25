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Updated Сегодня, 06:30

Производители спецтехники и оборудования «Росспецмаш» посетят ДГТУ

Производители спецтехники и оборудования «Росспецмаш» посетят ДГТУ

25 июня 2024, 06:30
Фото: Алекс Астрал/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Донской государственный технический университет ожидает важных гостей. 26 июня с рабочей поездкой вуз посетят представители Ассоциации производителей спецтехники и оборудования «Росспецмаш».

В рамках визита состоится торжественное открытие Испытательного центра опорного вуза Ростовской области.

Встречать гостей будут ректор ДГТУ Бесарион Месхи и проректор по научно-исследовательской работе и инновационной деятельности Иннесса Ефременко. К ним присоединится и директор Института перспективного машиностроения «Ростсельмаш» Владислав Пигенко.

Во время переговоров стороны обозначат актуальные направления и перспективы взаимовыгодного сотрудничества, а также определят методы поддержки в сфере науки и образования.

По словам ректора ДГТУ Бесариона Месхи, сотрудничество с таким партнером как «Росспецмаш» очень важно для вуза.

— Для нас очень значимо сотрудничество с таким партнером, как «Росспецмаш». Мы планируем реализацию совместных проектов в области интеллектуального сельхозмашиностроения, цифровых технологий, инженерии, а также подготовки кадров для машиностроительной и строительной отраслей, — заявил ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

Делегация прибудет в составе совета директоров ассоциации «Росспецмаш». В числе приглашенных гостей будут представители промышленных и аграрных предприятий из различных регионов страны включая Воронежскую, Новосибирскую, Ростовскую, Рязанскую, Тверскую и Челябинскую области, а также Республику Татарстан.

Члены делегации планируют посетить образовательное пространство ИПМ «Ростсельмаш», Институт опережающих технологий «Школа Икс», Испытательный центр ДГТУ и корпус «Наука».

Гостям покажут оборудование для реверс-инжиниринга, компьютерные аудитории с технологиями виртуальной реальности, лаборатории климатических и ресурсных испытаний (камера старения под повышенным давлением, установка ультрафиолетового воздействия на резинотехнические изделия из пластмассы, камера соляного тумана, пылевая и виброклиматическая камеры), различные участки корпуса «Наука», а также расскажут об уникальности образовательной модели «Школы Икс».

Напомним, что ассоциация «Росспецмаш» — это российская некоммерческая ассоциация производителей специализированной техники и оборудования. В нее входит 246 предприятий, среди которых производители сельскохозяйственной, дорожно-строительной и специализированной техники. Сегодня ассоциация развивает компетенции машиностроителей в производстве и экспорте, а также занимается созданием и модернизацией заводов.

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