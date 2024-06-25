Промышленный вылов шемаи в Ростовской области может начаться в 2025 году

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:41
Продолжительное время данная рыба находилась в Красной книге. В 2022 году ее убрали из региональной версии аннотированного списка. В связи с этим уже в 2025 году может начаться промышленный вылов шемаи. Мероприятия по защите рыбы дали свои плоды.
Рачаловский отметил, что на сегодняшний день шемаи достаточно много. В следующем году ожидается расширение ее вылова.
Ранее в Ростовской области рыбак выловил огромного сазана.
До этого в Ростовской области сняли запрет на ловлю рыбца и раков. Несмотря на снятие запрета, сохранились некоторые ограничения, которые необходимо соблюдать.