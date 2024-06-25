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Updated Сегодня, 08:41

В Ростовской области могут начать промышленный вылов шемаи в 2025 году

Промышленный вылов шемаи в Ростовской области может начаться в 2025 году

25 июня 2024, 08:39
Фото: ВНИРО
В Ростовской области могут начать промышленный вылов шемаи в 2025 году
В Ростовской области могут начать промысел шемаи уже в следующем году. Рыбу выводят из Красной книги, сообщает РБК ТВ Юг с отсылкой на регионального минсельхоза Константина Рачаловского.

Продолжительное время данная рыба находилась в Красной книге. В 2022 году ее убрали из региональной версии аннотированного списка. В связи с этим уже в 2025 году может начаться промышленный вылов шемаи. Мероприятия по защите рыбы дали свои плоды.

Рачаловский отметил, что на сегодняшний день шемаи достаточно много. В следующем году ожидается расширение ее вылова.

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Ранее в Ростовской области рыбак выловил огромного сазана.

До этого в Ростовской области сняли запрет на ловлю рыбца и раков. Несмотря на снятие запрета, сохранились некоторые ограничения, которые необходимо соблюдать.

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