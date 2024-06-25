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Published Сегодня, 06:45

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Updated Сегодня, 06:47

Puma подала в суд на ростовских предпринимателей из-за бренда

Puma подала в суд на ростовских предпринимателей из-за бренда

25 июня 2024, 06:45
Фото: Unsplash
Puma подала в суд на ростовских предпринимателей из-за бренда
В Арбитражный суд Ростовской области поступило 19 исков от немецкой корпорации Puma. Она требует компенсацию за нарушение прав на товарный знак, следует из документов в картотеке дел.

Промышленная немецкая компания, специализирующаяся на производстве спортивной одежды, обуви и других соответствующих товаров, только в июне подала более 20 исков в Арбитражный суд Ростовской области. Ответчиками выступают донские предприниматели, нарушившие исключительное права корпорации на торговый знак.

Puma требует с каждого нарушителя по 50 тысяч рублей. Часть исков уже принята к производству, суд назначил рассмотрение по ним в упрощенном порядке.

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Напомним, что бренд объявил о своем уходе в 2022 году, закрыв все свои магазины.

Каждый месяц компания подает сотни исков в отношении российских предпринимателей из разных регионов России. Так, в мае Puma подала семь таких исковых заявлений в Ростовской области.

Ранее преподавателя из Новочеркасска отправили под суд из-за взятки.

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